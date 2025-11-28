МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украина столкнется с серьезными последствиями коррупционного скандала, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

« "Какие будут последствия? Очевидно, что крайне негативные. Но какие именно, я не думаю, что сейчас кто-то сможет спрогнозировать", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

Представитель Кремля назвал коррупционный скандал на Украине грандиозным и отметил, что он шатает во все стороны политическую систему страны. Он добавил, что скандал также может усложнить процесс переговоров Киева с Вашингтоном.

Сегодня депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционные органы пришли с обысками к главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. По данным "Зеркала недели", обыски также прошли на рабочем месте чиновника и в жилом помещении его офиса. Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что НАБУ готовит обвинение главе офиса Зеленского. В антикоррупционном бюро уточнили, что действуют в рамках расследования. Сам Ермак утверждает, что у него дома проводят процессуальные действия.

"Украинская правда" ранее писала, что окружение Зеленского советовало ему уволить Ермака из-за причастности к делу о коррупции в энергетике. Идею поддержали многие депутаты Рады. Вместо этого Зеленский назначил его главой переговорной делегации с США и другими партнерами Киева по урегулированию конфликта.

Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер подтвердил, что обыски у Ермака связаны с расследованием коррупции в энергетике. Комментируя ситуацию, издание "Страна.ua" предположило, что США через действия НАБУ призывают Зеленского сменить позицию по мирному плану.

Коррупционный скандал на Украине

САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Десятого ноября НАБУ иначали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича , которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.

Как утверждает Зеленский, он якобы не знал, что происходит за его спиной. На вопрос о возможном увольнении Ермака, которого также считают причастным к коррупционным схемам, глава киевского режима ответил, что "офис президента — его кадровый приход, поэтому он имеет право принимать любые решения".