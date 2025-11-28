https://ria.ru/20251128/peskov-2058352734.html
Коррупционный скандал шатает политическую систему Украины, заявил Песков
Коррупционный скандал шатает политическую систему Украины, заявил Песков
Коррупционный скандал на Украине "шатает во все стороны" политическую систему страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2025
Коррупционный скандал шатает политическую систему Украины, заявил Песков
