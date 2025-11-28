Раскрыто, когда можно обратиться за пенсией до пенсионного возраста

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Обратиться за накопительной пенсией можно до наступления пенсионного возраста - в 55 лет женщинам и в 60 лет мужчинам, рассказал агентству "Прайм" профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Для этого предпенсионер должен подать заявление в Социальный фонд, предварительно изучив выписку из своего индивидуального лицевого счета, которая доступна через личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте фонда. Состояние пенсионных накоплений указано в разделах 3 и 4.

Подать заявление можно через те же сервисы, либо посетив лично местное отделение фонда или МФЦ. В среднем его рассматривают 10 рабочих дней, при положительным решении деньги упадут на банковский счет в следующем месяце.

"Закон предусматривает для предпенсионеров три варианта получения пенсионных накоплений, каждый из которых имеет свои особенности и условия применения", разъясняет профессор ВШЭ.