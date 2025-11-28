https://ria.ru/20251128/pensiya-2057449534.html
Раскрыто, когда можно обратиться за пенсией до пенсионного возраста
Раскрыто, когда можно обратиться за пенсией до пенсионного возраста - РИА Новости, 28.11.2025
Раскрыто, когда можно обратиться за пенсией до пенсионного возраста
Обратиться за накопительной пенсией можно до наступления пенсионного возраста - в 55 лет женщинам и в 60 лет мужчинам, рассказал агентству "Прайм" профессор,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T02:13:00+03:00
2025-11-28T02:13:00+03:00
2025-11-28T02:13:00+03:00
вадим виноградов
экономика
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600837183_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_93fc024fb0359da27923bd1c4bc6faf2.jpg
https://ria.ru/20251119/rossija-2056054276.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600837183_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4241fddfa5b912f552799aba8a7cb6c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим виноградов, экономика, пенсия
Вадим Виноградов, Экономика, Пенсия
Раскрыто, когда можно обратиться за пенсией до пенсионного возраста
Виноградов: обратиться за пенсией можно до наступления пенсионного возраста
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости.
Обратиться за накопительной пенсией можно до наступления пенсионного возраста - в 55 лет женщинам и в 60 лет мужчинам, рассказал агентству "Прайм"
профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Для этого предпенсионер должен подать заявление в Социальный фонд, предварительно изучив выписку из своего индивидуального лицевого счета, которая доступна через личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте фонда. Состояние пенсионных накоплений указано в разделах 3 и 4.
Подать заявление можно через те же сервисы, либо посетив лично местное отделение фонда или МФЦ. В среднем его рассматривают 10 рабочих дней, при положительным решении деньги упадут на банковский счет в следующем месяце.
"Закон предусматривает для предпенсионеров три варианта получения пенсионных накоплений, каждый из которых имеет свои особенности и условия применения", разъясняет профессор ВШЭ.
Можно получить все деньги сразу, разделить их на определенный период (но не менее 10 лет), либо назначить себе пожизненную накопительную пенсию. Все зависит от размера средств на счете, заключил Виноградов.