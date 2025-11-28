"Ради выживания": пенсионеры признались в сотне убийств

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Пожилая супружеская пара решилась рассказать правду, которую скрывали всю жизнь: за несколько лет они убили по меньшей мере восемьсот человек. Причина, толкнувшая супругов на такой шаг, шокировала журналистов, а их история никого не оставит равнодушными.

Рождение убийц: голод сильнее страха

Когда журналисты австралийского телеканала SBS Dateline впервые увидели пенсионеров из Филиппин, им было трудно поверить, что перед ними люди, отнявшие сотни жизней. Перед объективом сидели два уставших старика, одетых очень бедно. Они попросили не показывать их лиц и не называть настоящих имен: они знали, что за разговор с прессой последует жестокая расплата. Их прозвали Эйс и Шейла. О наемных убийцах , которых поощряет полиция, говорилось давно. Вот только не каждый был готов рассказать об этом.

Эйс рассказал , что согласился на эту "работу", потому что семья была на грани голодной смерти. Зарплаты и подработок не было, государство давно перестало заботиться о самых бедных. Четверо детей требовали еды, а соседи уже умирали от недоедания. В этот момент в их жизни и появились полицейские.

По словам Эйса, однажды ему позвонил человек, представившийся начальником неформального подразделения. Он предложил "работу": нужно было "убрать" человека, вписанного в список опасных наркоторговцев. Отказ означал не только потерю денег, но и смерть всей семьи. Пара согласилась, и долгие годы после этого они убеждали себя, что просто выполняют приказ.

Как работает теневая машина убийств

Эйс говорил, что убийства происходили почти всегда одинаково. Им присылали имя и описание человека. Иногда фотографию. Иногда адрес или район, где тот живет. Никаких судов, следствий, доказательств вины. Им выдавалось оружие, которое необходимо было вернуть после выполнения "приказа".

Заказ нужно было выполнить за три дня: если за это время цель не была устранена, "босс" начинал давить, угрожать, намекать, что семья исполнителей может пополнить списки жертв. Супруги становились одной командой.

Когда мужчина не мог подойти к цели на нужное расстояние, за дело бралась Шейла — старушка, вызывающая у прохожих только жалость или сочувствие. Она умела незаметно подобраться к жертве. С ее помощью они ликвидировали многих, кого нельзя было подловить в переулке или застать врасплох у дома.

Но каким бы искусным ни был их "метод", старики понимали, что живут в мире, где никто не защищен. Их начальник мог в любую минуту избавиться от них так же легко, как от всех тех, чьи имена они получали по телефону.

Сто долларов за голову

За каждого убитого они получали примерно сто долларов — сумму, которая на Филиппинах способна прокормить большую семью несколько недель. Эйс, не моргая, говорил, что выбора у него не было. Он знал, что рискует своей жизнью, но понимал, что иначе его дети просто не выживут.

Шейла, сидя рядом, тихо добавляла, что каждый раз чувствовала себя чудовищем. Особенно тяжело было возвращаться домой, смотреть в лица детей и понимать, что только что она лишила кого-то матери, брата, сына. Но затем женщина повторяла слова, которыми оправдывала себя долгие годы: "Тот, кого я убила, хуже меня. Если бы не я, он погубил бы многих".

Эти слова повторяли тысячи людей по всей стране, не только убийцы, но и те, кто поддерживал политику президента. Родриго Дутерте еще во время своей бурной кампании обещал очистить нацию от наркотиков любыми способами. "Если ради выполнения долга вам придется убить тысячу, я вас защищу", — говорил он. Эти фразы развязали руки полиции и тем, кто работал "под ними".

Кто жертва, а кто палач?

Журналистские расследования показывают , что реальность "войны с наркотиками" на Филиппинах до сих пор окутана туманом. Никто не знает, сколько людей было убито на самом деле. Официальные данные называют цифру около четырех тысяч погибших к 2016 году. Но независимые эксперты считают, что их было в разы больше.

Специалист по Филиппинам Ракель Рэйс объясняет, что убийства совершали три основные группы:

"В условиях отсутствия достоверной информации можно только строить догадки о том, как реализуется на практике война с наркотиками. Из ряда анонимных интервью с участниками кампании известно, что есть три основные группы тех, кто осуществляет убийства. Это полиция Филиппин, "эскадроны смерти", а также наемные убийцы или добровольцы", — цитирует его Газета.ру.

Сколько именно жертв у каждой никто не знает. В стране, где власть поддерживала репрессии , настоящие цифры были тщательно скрыты.

Полиция утверждала, что убивает только тех, кто сопротивляется при задержании. Но журналисты и свидетели описывали совсем другое: многие погибшие не оказывали сопротивления, а, наоборот, умоляли о пощаде.

Между страхом и проклятием

Супруги знали: если хоть раз ослушаются "приказа", сами окажутся в числе ликвидируемых. Они клялись каждый раз, выходя на задание, что оно станет последним. Но, как говорила Шейла, на Филиппинах нельзя просто отказаться от работы, если работа — убивать.

Несмотря на страх, чувство вины и отчаяние, они продолжали. Сегодня они живут в ожидании, что их все-таки найдут либо родственники убитых, либо тот самый "босс".