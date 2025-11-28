Рейтинг@Mail.ru
Расширение рабочей памяти даст фантастические возможности – директор РЦНН - РИА Новости, 28.11.2025
12:56 28.11.2025
Расширение рабочей памяти даст фантастические возможности – директор РЦНН
Расширение рабочей памяти даст фантастические возможности – директор РЦНН
2025
общество, российская академия наук, воз
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" отметили 80-летие Российского центра неврологии и нейронаук. Академик РАН, вице-президент РАН, директор Российского центра неврологии и нейронаук Михаил Пирадов сообщил, что в организации начали заниматься не только патологией центральной нервной системы: "Это совершенно интереснейшая область — то, что уже не первый год у нас делается в отношении улучшения функций здорового мозга. Прежде всего это расширение объема рабочей памяти, повышение концентрации. Память является одним из основных свойств головного мозга, и расширение ее на 20−25% и больше открывает совершенно фантастические возможности. То есть люди могут завершать свое среднее образование не за 10−11 лет, как сейчас, а за 6−7 лет. А если говорить о вузовском образовании — на 2−3 года раньше".
Рассматривая проблемы международного сотрудничества, академик отметил, что "сейчас этот вопрос не стоит на повестке": "Мы читаем одни и те же журналы, посещаем, в том числе онлайн, одни и те же конференции. Глобализация привела к тому, что лекарства, если они эффективные, разлетаются моментально, хирургические техники распространяются по всему миру".
Анализируя ситуацию с заболеваниями нервной системы, вице-президент РАН заключил: "По данным ВОЗ, через 6 лет данные заболевания выйдут на первое место по своей встречаемости. Это связано с увеличением продолжительности жизни населения Земли".
 
