Расширение рабочей памяти даст фантастические возможности – директор РЦНН

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" отметили 80-летие Российского центра неврологии и нейронаук. Академик РАН, вице-президент РАН, директор Российского центра неврологии и нейронаук Михаил Пирадов сообщил, что в организации начали заниматься не только патологией центральной нервной системы: "Это совершенно интереснейшая область — то, что уже не первый год у нас делается в отношении улучшения функций здорового мозга. Прежде всего это расширение объема рабочей памяти, повышение концентрации. Память является одним из основных свойств головного мозга, и расширение ее на 20−25% и больше открывает совершенно фантастические возможности. То есть люди могут завершать свое среднее образование не за 10−11 лет, как сейчас, а за 6−7 лет. А если говорить о вузовском образовании — на 2−3 года раньше".