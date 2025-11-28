https://ria.ru/20251128/ovchinskiy-2058297715.html
Овчинский: В Черемушках утвердили проект планировки территории по КРТ
москва
2025
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики
Овчинский: В Черемушках утвердили проект планировки территории по КРТ
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. районе Черемушки Москвы утвердили проект планировки территории для ее реорганизации по проекту КРТ, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В районе Черемушки на Херсонской улице утвержден проект планировки территории, в границах которой будет воплощен проект КРТ. Так, на участке площадью 1,17 гектара построят жилые дома для реализации программы реновации. Площадь квартир в новостройках составит 26,16 тысячи квадратных метров", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что новое жилье смогут получить около 800 человек, в домах обустроят подземные парковки.
Помимо этого, на участке возведут центральный тепловой пункт и трансформаторную подстанцию. Также специалисты проведут благоустройство 0,17 гектара прилегающей территории, добавляется в пресс-релизе.
Программа КРТ в Москве предусматривает обновление и развитие бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. Сейчас на разных стадиях проработки и реализации находятся 336 проектов.