Овчинский: в доме по реновации на востоке Москвы идут отдельные работы

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Кровельные и отделочные работы идут в доме, строящемся по программе реновации на востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что работы ведутся по адресу: Мироновская улица, земельный участок № 32. Общая площадь объекта составит почти 50 тысяч квадратных метров, жилая – 33 тысячи "квадратов".

"В доме предусмотрено 568 квартир, в том числе восемь для маломобильных граждан. По завершении строительства на придомовой территории проведут комплексное благоустройство и сформируют комфортную зону отдыха для жителей. Сейчас на объекте обустраивают фасад и кровлю и выполняют отделочные работы", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.