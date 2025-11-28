https://ria.ru/20251128/ovchinskiy-2058261735.html
Овчинский: в доме по реновации на востоке Москвы идут отдельные работы
москва
Овчинский: в доме по реновации на Мироновской улице идут отдельные работы
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Кровельные и отделочные работы идут в доме, строящемся по программе реновации на востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что работы ведутся по адресу: Мироновская улица, земельный участок № 32. Общая площадь объекта составит почти 50 тысяч квадратных метров, жилая – 33 тысячи "квадратов".
"В доме предусмотрено 568 квартир, в том числе восемь для маломобильных граждан. По завершении строительства на придомовой территории проведут комплексное благоустройство и сформируют комфортную зону отдыха для жителей. Сейчас на объекте обустраивают фасад и кровлю и выполняют отделочные работы", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 старых многоквартирных домов.