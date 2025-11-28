Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в доме по реновации на востоке Москвы идут отдельные работы - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/ovchinskiy-2058261735.html
Овчинский: в доме по реновации на востоке Москвы идут отдельные работы
Овчинский: в доме по реновации на востоке Москвы идут отдельные работы - РИА Новости, 28.11.2025
Овчинский: в доме по реновации на востоке Москвы идут отдельные работы
Кровельные и отделочные работы идут в доме, строящемся по программе реновации на востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T09:58:00+03:00
2025-11-28T09:58:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c83b53612298bfd0c03e01a5ded5ebd9.jpg
https://ria.ru/20251127/moskva-2057898405.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_091a1e2de97703ac6726e944d105cc1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в доме по реновации на востоке Москвы идут отдельные работы

Овчинский: в доме по реновации на Мироновской улице идут отдельные работы

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Перейти в медиабанк
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Кровельные и отделочные работы идут в доме, строящемся по программе реновации на востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что работы ведутся по адресу: Мироновская улица, земельный участок № 32. Общая площадь объекта составит почти 50 тысяч квадратных метров, жилая – 33 тысячи "квадратов".
"В доме предусмотрено 568 квартир, в том числе восемь для маломобильных граждан. По завершении строительства на придомовой территории проведут комплексное благоустройство и сформируют комфортную зону отдыха для жителей. Сейчас на объекте обустраивают фасад и кровлю и выполняют отделочные работы", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 старых многоквартирных домов.
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Овчинский: в Новой Москве завершили остекление детского сада на 350 человек
Вчера, 07:23
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала