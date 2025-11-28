Межгосударственные отношения РФ и Венгрии

Дипломатические отношения между СССР и Венгрией были установлены 4 февраля 1934 года. В июне 1941 года дипотношения были прерваны в связи со вступлением Венгрии в войну на стороне фашистской Германии. 25 сентября 1945 года дипломатические отношения были восстановлены.
Дипломатические отношения между Россией и Венгрией установлены 6 декабря 1991 года, тогда же был подписан Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.
В последние годы российско-венгерские отношения развиваются поступательно. Политические контакты на высшем и высоком уровне носят регулярный характер.
Президент России Владимир Путин посетил Венгрию с официальным визитом 28 февраля – 1 марта 2006 года.
В августе 2017 года Владимир Путин вновь посетил Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Визит был приурочен к проходившему в столице Венгрии XXXI чемпионату мира по дзюдо. В рамках визита состоялась встреча Владимира Путина и Виктора Орбана.
30 октября 2019 года президент России Владимир Путин вновь посетил Будапешт с рабочим визитом по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана. В ходе переговоров стороны обсудили как двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, так и международную проблематику.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещал Москву с рабочими визитами 30 ноября 2010 года, 31 января 2013 года, 14 января 2014 года и 17 февраля 2016 года, в ходе которых проходили его переговоры с Владимиром Путиным. 9 августа 2015 года в Казани состоялась рабочая встреча главы венгерского правительства с председателем правительства Российской Федерации (2012-2020) Дмитрием Медведевым "на полях" XVI Чемпионата мира по водным видам спорта.
18 сентября 2018 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь посетил Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров с Владимиром Путиным обсуждалось российско-венгерское сотрудничество, а также ряд актуальных региональных и международных вопросов, в частности ситуацию на Украине и в Сирии.
1 февраля 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь посетил Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, актуальные проблемы обеспечения европейской безопасности.
17 октября 2023 года Владимир Путин провел рабочую встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном "на полях" третьего Международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине (Китай).
5 июля 2024 года Виктор Орбан вновь посетил Москву с рабочим визитом. Состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Президенты Венгрии в разные годы также неоднократно посещали Россию: Ференц Мадл участвовал в юбилейных мероприятиях в честь 60-летия Победы в 2005 году; Ласло Шойом посетил V Всемирный конгресс финно-угорских народов 27-29 июня 2008 года в Ханты-Мансийске; Янош Адер возглавлял национальную делегацию в ходе церемонии открытия ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи 7 февраля 2014 года.
Регулярный характер носят контакты между главами внешнеполитических ведомств.
Сергей Лавров и Петер Сийярто в 2024 году встречались 16 июля "на полях" политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в Нью-Йорке, 25 сентября "на полях" 79-й сессии Генассамблеи ООН, 31 октября "на полях" II Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, 2 декабря в Москве и 5 декабря 2024 года "на полях" 31-го заседания СМИД ОБСЕ в Валлетте (Мальта).
В 2025 году главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто провели рабочую встречу 24 сентября "на полях" 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 28 октября "на полях" III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто также регулярно встречается с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком (2 декабря 2024 года, 26 марта 2025 года, 19 июня и 15 октября 2025 года) и с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым (2 декабря 2024 года, 26 марта 2025 года, 19 июня 2025 года).
Результативно и на плановой основе функционирует Российско-Венгерская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК). 20 сентября 2024 года в Будапеште прошло 15-е заседание межправкомиссии.
По итогам первого квартала 2025 года Венгрия заняла 13-е место среди всех торгово-экономических партнеров России и 2-е место среди стран ЕС. Товарооборот между двумя странами вырос на 18%.
Одной из приоритетных сфер взаимодействия является атомная энергетика Венгрии.
Российская компания "ТВЭЛ" (входит в госкорпорацию "Росатом") осуществляет поставки ядерного топлива на венгерскую АЭС "Пакш" с момента пуска в 1982 году первого блока станции.
В 2007 году ОАО "ТВЭЛ" завершило работы по восстановлению второго энергоблока "Пакш", поврежденного в результате аварии в апреле 2003 года. В 2009 году ТВЭЛ и "Атомстройэкспорт" осуществили программу по продлению срока эксплуатации и повышения мощности энергоблоков станции суммарно с 1760 до 2000 мегаватт. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков АЭС "Пакш" с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. В марте 2017 года строительство новых блоков АЭС "Пакш" было официально одобрено Еврокомиссией, а в апреле 2017 года проект "Пакш-2" получил от Венгерского агентства по атомной энергии окончательную экологическую лицензию и лицензию на площадку АЭС. В октябре 2019 года Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2". В ноябре 2024 года США ввели санкции против Газпромбанка, через который шло финансирование проекта, что сделало продолжение строительства невозможным. 20 июня 2025 года глава МИД Венгрии Петр Сийярто сообщил, что США отменили эти санкции. В сентябре 2025 года суд ЕС отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства российской компанией Nizhny Novgorod Engineering ядерных реакторов на "Пакш-2", но не установил нарушений европейского законодательства, поэтому строительство продолжится по графику. В настоящее время работы по подготовке котлована завершены. Заливка "первого бетона" для 5-го блока АЭС "Пакш-2" ожидается в начале 2026 года.
В сентябре 2019 года ТВЭЛ и Институт энергетических исследований Венгерской академии наук заключили контракт на поставку российского ядерного топлива для Будапештского исследовательского реактора (BRR), который построен по советскому проекту и был введен в эксплуатацию в 1959 году. На протяжении всего периода эксплуатации установка работает на топливе производства Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, предприятие ТВЭЛ).
В июле 2024 года было объявлено о продлении срока эксплуатации BRR до 2033 года.
Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа.
Основной логистический путь поставки нефти в Венгрию – нефтепровод "Дружба". По южной ветке "Дружбы" в 2024 году было поставлено 4,78 миллиона тонн нефти, в январе – феврале 2025 года – 956 тысяч тонн. В настоящее время объем поставок нефти по "Дружбе" составляет около 3,6 миллиона тонн, в 2025 году он составит порядка пяти миллионов тонн, в 2026 году ожидается примерно такой же объем.
Традиционным приоритетом двустороннего энергодиалога остается взаимодействие в области поставок природного газа. Оно началось в 1975 году и до 1998 года экспорт осуществлялся согласно межправительственным соглашениям по освоению Оренбургского и Ямбургского месторождений.
Для надежного удовлетворения долгосрочных потребностей Венгрии в 1994 году было создано венгерско-российское АО газовой промышленности "Панрусгаз", главная задача которого – импорт природного газа.
По данным на октябрь 2025 года Венгрия получила больше шести миллиардов кубометров газа, что соответствует более чем 21 миллиону кубометров в год и станет новым рекордом.
Венгерские компании в области сельского хозяйства успешно действуют в России, они охватывают 10% российского рынка кормов, поставляют продукты растениеводства и животноводства.
Россией и Венгрией накоплен большой опыт инвестиционного сотрудничества. Капиталовложения российских компаний в венгерскую экономику превышают полтора миллиарда долларов, а венгерских в Россию – два миллиарда долларов.
В 2024 году венгерские инвестиции в Россию выросли более чем на 30%.
С 1994 года в России работает ведущий венгерский банк "ОТП". Он входит в 50-крупнейших банков России, у банка два миллиона клиентов.
Развивается сотрудничество в сфере здравоохранения и фармацевтики. Фармкомпания "Гедеон Рихтер" является одним из ведущих производителей медикаментов в России. В 1996 году был построен завод компании по производству лекарств в Егорьевске Московской области.
Поступательно развиваются российско-венгерские культурно-гуманитарные связи.
В ноябре 2018 года Россия и Венгрия договорились о взаимном признании документов об образования, квалификации и научных степеней.
20 сентября 2024 года был подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере высшего образования и Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в рамках венгерской стипендиальной программы "Стипендиум Хунгарикум" на 2024-2026 годы. В первом меморандуме достигнуты договоренности по развитию партнерства между вузами, программ академического обмена, проведению исследовании, в том числе в области русистики и финно-угроведения. Второй документ регламентирует работу "Стипендиум Хунгарикум", в ее рамках Венгрия ежегодно принимает до 200 российских обучающихся.
1-6 октября 2025 года в Будапеште проходили Дни духовной культуры России. Ключевое событие проекта ‒ выступление хора Сретенского монастыря в Базилике Святого Иштвана – собрало около 800 слушателей. Солисты ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной, лауреаты международных конкурсов выступили в концертном зале Вигадо. Завершились Дни духовной культуры выступлением квартета имени Валентина Берлинского в Музыкальной академии Ференца Листа.
В Венгрии возрождается интерес к русскому языку. Крупнейшие центры русистики находятся в городах Будапешт, Дебрецен, Печ и Сегед. В России преподавание венгерского языка осуществляется в университетах Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Йошкар-Олы, Саранска, Ижевска, Сыктывкара, Петрозаводска и Екатеринбурга.
В Русском доме в Будапеште русский язык преподают на курсах, ежегодно 6 июня в день рождения поэта Александра Пушкина отмечается День русского языка.
В сфере туризма наметился рост турпотока. Количество бронирований россиянами в 2024 году в Венгрию выросло на 207%.
Осуществляется межрегиональное взаимодействие. В некоторых крупных городах России создаются венгерские "торговые дома", компании из Венгрии реализуют в ряде российских регионов крупные инвестиционные проекты.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников