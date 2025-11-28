Межгосударственные отношения РФ и Венгрии

Президенты Венгрии в разные годы также неоднократно посещали Россию: Ференц Мадл участвовал в юбилейных мероприятиях в честь 60-летия Победы в 2005 году; Ласло Шойом посетил V Всемирный конгресс финно-угорских народов 27-29 июня 2008 года в Ханты-Мансийске; Янош Адер возглавлял национальную делегацию в ходе церемонии открытия ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи 7 февраля 2014 года.