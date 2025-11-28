Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при обрушении на стройке на Сахалине выросло до трех человек - РИА Новости, 28.11.2025
14:04 28.11.2025 (обновлено: 14:05 28.11.2025)
Число погибших при обрушении на стройке на Сахалине выросло до трех человек
Число погибших при обрушении на стройке на Сахалине выросло до трех человек
После обрушения на стройке в Южно-Сахалинске найдено еще одно тело, число погибших достигло трех, сообщило правительство региона. РИА Новости, 28.11.2025
происшествия
южно-сахалинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалин
происшествия, южно-сахалинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин
Происшествия, Южно-Сахалинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сахалин
Число погибших при обрушении на стройке на Сахалине выросло до трех человек

МЧС: при обрушении на стройке в Южно-Сахалинске погибли три человека

© Фото : Главное управление МЧС России по Сахалинской областиПоследствия обрушения части строящегося здания в Южно-Сахалинске
Последствия обрушения части строящегося здания в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Сахалинской области
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. После обрушения на стройке в Южно-Сахалинске найдено еще одно тело, число погибших достигло трех, сообщило правительство региона.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что спасатели обнаружили тело одного погибшего на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске. Позже правительство региона сообщило о еще одном погибшем.
"Обнаружено тело третьего погибшего", - сообщается в Telegram-канале правительства.
ПроисшествияЮжно-СахалинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сахалин
 
 
