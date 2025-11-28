https://ria.ru/20251128/obrushenie-2058343964.html
Число погибших при обрушении на стройке на Сахалине выросло до трех человек
После обрушения на стройке в Южно-Сахалинске найдено еще одно тело, число погибших достигло трех, сообщило правительство региона. РИА Новости, 28.11.2025
происшествия
южно-сахалинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалин
южно-сахалинск
россия
сахалин
