МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановило членство Гвинеи-Бисау в объединении в связи с произошедшим в стране в среду военным переворотом, следует из опубликованного в пятницу коммюнике внеочередного онлайн-саммита региональной организации, прошедшего в четверг.

"Совет по посредничеству и безопасности в соответствии с положениями Протокола ЭКОВАС о демократии и надлежащем управлении 2001 года постановляет приостановить участие Гвинеи-Бисау во всех органах управления ЭКОВАС до полного и эффективного восстановления конституционного порядка ", - сказано в сообщении.

Помимо этого, ЭКОВАС возложило ответственность на организаторов переворота ответственность за жизнь и имущество всех граждан Гвинеи-Бисау и одновременно призвало вооружённые силы страны вернуться в казармы.

"Совет по посредничеству и безопасности возлагает на организаторов переворота индивидуальную и коллективную ответственность за защиту жизни и имущества всех граждан и резидентов в Гвинее-Бисау, а также за безопасность и физическую неприкосновенность задержанных… Совет призывает вооруженные силы Гвинеи-Бисау вернуться в казармы и строго придерживаться своей конституционной роли", - говорится в документе.

В заседании помимо лидеров стран ЭКОВАС приняли участие председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф и Министр иностранных дел, международного сотрудничества и по делам сообществ Республики Гвинея-Бисау Карлуш Пинту Перейра.

В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.