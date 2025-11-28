Рейтинг@Mail.ru
ЭКОВАС приостановило членство Гвинеи-Бисау в объединении - РИА Новости, 28.11.2025
14:51 28.11.2025
ЭКОВАС приостановило членство Гвинеи-Бисау в объединении
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановило членство Гвинеи-Бисау в объединении в связи с произошедшим в стране в среду военным...
в мире
гвинея-бисау
умаро сиссоко эмбало
эковас
африканский союз
гвинея-бисау
Новости
в мире, гвинея-бисау, умаро сиссоко эмбало, эковас, африканский союз
В мире, Гвинея-Бисау, Умаро Сиссоко Эмбало, ЭКОВАС, Африканский союз
ЭКОВАС приостановило членство Гвинеи-Бисау в объединении

ЭКОВАС сообщило о приостановлении членства Гвинеи-Бисау в объединении

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановило членство Гвинеи-Бисау в объединении в связи с произошедшим в стране в среду военным переворотом, следует из опубликованного в пятницу коммюнике внеочередного онлайн-саммита региональной организации, прошедшего в четверг.
"Совет по посредничеству и безопасности в соответствии с положениями Протокола ЭКОВАС о демократии и надлежащем управлении 2001 года постановляет приостановить участие Гвинеи-Бисау во всех органах управления ЭКОВАС до полного и эффективного восстановления конституционного порядка ", - сказано в сообщении.
Автомобили едут по улице Бисау, Гвинея-Бисау. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Переворот в Гвинее-Бисау не повлияет на связи с Россией, считает эксперт
26 ноября, 23:29
Помимо этого, ЭКОВАС возложило ответственность на организаторов переворота ответственность за жизнь и имущество всех граждан Гвинеи-Бисау и одновременно призвало вооружённые силы страны вернуться в казармы.
"Совет по посредничеству и безопасности возлагает на организаторов переворота индивидуальную и коллективную ответственность за защиту жизни и имущества всех граждан и резидентов в Гвинее-Бисау, а также за безопасность и физическую неприкосновенность задержанных… Совет призывает вооруженные силы Гвинеи-Бисау вернуться в казармы и строго придерживаться своей конституционной роли", - говорится в документе.
В заседании помимо лидеров стран ЭКОВАС приняли участие председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф и Министр иностранных дел, международного сотрудничества и по делам сообществ Республики Гвинея-Бисау Карлуш Пинту Перейра.
В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало заявил журналу Jeune Afrique, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота. По данным издания, одновременно с президентом участники переворота арестовали начальника генерального штаба вооруженных сил генерала Бьяге На Нтана, его заместителя генерала Мамаду Туре и министра внутренних дел Ботче Канде.
В Гвинее-Бисау 23 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Действующий глава государства, как и другой кандидат Фернанду Диаш, объявили себя победителями. Официальное объявление итогов выборов было запланировано на четверг.
Бисау - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Эксперт объяснил, с чем связан военный переворот в Гвинее-Бисау
27 ноября, 19:15
 
В миреГвинея-БисауУмаро Сиссоко ЭмбалоЭКОВАСАфриканский союз
 
 
