Норвежец Нюэнгет выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира
Норвежец Нюэнгет выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Норвежец Нюэнгет выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира
Норвежец Мартин Нюэнгет победил в гонке с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Рука... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
