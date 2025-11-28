Рейтинг@Mail.ru
Норвежец Нюэнгет выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
16:51 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/nyuenget-2058423264.html
Норвежец Нюэнгет выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира
Норвежец Нюэнгет выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Норвежец Нюэнгет выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира
Норвежец Мартин Нюэнгет победил в гонке с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Рука... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T16:51:00+03:00
2025-11-28T16:51:00+03:00
лыжные гонки
спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
кубок мира по лыжным гонкам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776935232_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_eded63fa859b9964dfa4f0b66aea170f.jpg
/20251128/karlsson-2058333001.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776935232_3:0:963:720_1920x0_80_0_0_e16203f365ecde6f1bf507bb826f4a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, спортивный арбитражный суд (cas), кубок мира по лыжным гонкам
Лыжные гонки, Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS), Кубок мира по лыжным гонкам
Норвежец Нюэнгет выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира

Норвежец Нюэнгет выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Руке

© Фото : InstagramЛыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия)
Лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Instagram
Лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия). Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Норвежец Мартин Нюэнгет победил в гонке с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Рука (Финляндия).
Спортсмен преодолел дистанцию 10 километров за 22 минуты 30,8 секунды. Вторым стал его соотечественник Йоханнес Клебо (+2,1), третьим - австриец Мика Фермойлен (+4,2).
Гонка открыла новый сезон Кубка мира у мужчин. Этап завершится 30 ноября.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Апелляция на это решение будет рассмотрена в декабре Спортивным арбитражным судом (CAS).
Фрида Карлссон - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Шведка Карлссон выиграла первую гонку сезона Кубка мира по лыжным гонкам
Вчера, 13:40
 
Лыжные гонкиСпортСпортивный арбитражный суд (CAS)Кубок мира по лыжным гонкам
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Акрон
    Нижний Новгород
    0
    0
  • Хоккей
    29.11 14:30
    Металлург Мг
    Барыс
  • Футбол
    29.11 16:30
    ЦСКА
    Оренбург
  • Хоккей
    29.11 17:00
    Спартак Москва
    Лада
  • Футбол
    29.11 17:30
    Бавария
    Санкт-Паули
  • Футбол
    29.11 18:00
    Манчестер Сити
    Лидс
  • Футбол
    29.11 18:15
    Барселона
    Алавес
  • Футбол
    29.11 19:00
    Монако
    ПСЖ
  • Футбол
    29.11 19:30
    Балтика
    Спартак Москва
  • Футбол
    29.11 20:00
    Ювентус
    Кальяри
  • Футбол
    29.11 22:45
    Милан
    Лацио
  • Футбол
    29.11 23:00
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
  • Хоккей
    29.11 22:00
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    29.11 23:00
    Колорадо
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала