Замминистра обороны осмотрела госпиталь Минобороны в Новосибирске

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева посетила войска Центрального военного округа (ЦВО), в том числе госпиталь Минобороны РФ в Новосибирске, где проверила организацию лечения и реабилитации участников спецоперации, сообщили в российском оборонном ведомстве.

"Начальник госпиталя доложил замминистра обороны РФ о состоянии лечебно-диагностической базы и подчеркнул, что в госпитале военнослужащим в полном объеме оказывается медицинская помощь и делается все необходимое для их скорейшего выздоровления. Анна Цивилева пообщалась с военнослужащими, ожидающими протезирования или проходящими реабилитацию после получения протеза. Медицинские специалисты госпиталя доложили, что все необходимые занятия на различных тренажерах проводятся с пациентами в стенах госпиталя как до их поступления в протезные центры, так и после, когда военнослужащим уже необходимо привыкнуть к протезам", - сообщили в Минобороны.

Там добавили, что в госпитале Цивилева вручила награды военнослужащим и военным медикам, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.

Цивилева отметила, что Новосибирская область является одним из передовых регионов по внедрению нового сервиса Минобороны и развитию цифровизации оказания мер поддержки участникам СВО.