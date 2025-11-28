https://ria.ru/20251128/novosibirsk-2058390736.html
Замминистра обороны осмотрела госпиталь Минобороны в Новосибирске
Замминистра обороны осмотрела госпиталь Минобороны в Новосибирске - РИА Новости, 28.11.2025
Замминистра обороны осмотрела госпиталь Минобороны в Новосибирске
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева посетила войска Центрального военного округа (ЦВО), в том числе госпиталь Минобороны РФ в... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:46:00+03:00
2025-11-28T15:46:00+03:00
2025-11-28T15:46:00+03:00
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева посетила войска Центрального военного округа (ЦВО), в том числе госпиталь Минобороны РФ в Новосибирске, где проверила организацию лечения и реабилитации участников спецоперации, сообщили в российском оборонном ведомстве.
"Начальник госпиталя доложил замминистра обороны РФ
о состоянии лечебно-диагностической базы и подчеркнул, что в госпитале военнослужащим в полном объеме оказывается медицинская помощь и делается все необходимое для их скорейшего выздоровления. Анна Цивилева
пообщалась с военнослужащими, ожидающими протезирования или проходящими реабилитацию после получения протеза. Медицинские специалисты госпиталя доложили, что все необходимые занятия на различных тренажерах проводятся с пациентами в стенах госпиталя как до их поступления в протезные центры, так и после, когда военнослужащим уже необходимо привыкнуть к протезам", - сообщили в Минобороны.
Там добавили, что в госпитале Цивилева вручила награды военнослужащим и военным медикам, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.
"В ходе поездки Анна Цивилева встретилась с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым
и обсудила вопросы предоставления федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки участникам спецоперации, а также перспективу создания в Новосибирске
филиала отдела "горячей линии" Военно-социального центра Минобороны России. Замглавы военного ведомства отметила, что по поручению министра обороны России Андрея Белоусова
создан новый сервис "Витрина данных Минобороны России
", который позволяет военнослужащим и членам их семей в проактивном режиме максимально быстро получить все положенные меры поддержки", - уточнили в оборонном ведомстве.
Цивилева отметила, что Новосибирская область является одним из передовых регионов по внедрению нового сервиса Минобороны и развитию цифровизации оказания мер поддержки участникам СВО.
"Новосибирской области принадлежит один из лучших социальных пакетов. Ваш опыт реабилитационного сертификата - это очень востребованная мера поддержки, которая с благодарностью принимается героями", - сказала замминистра обороны РФ.