Рейтинг@Mail.ru
Замминистра обороны осмотрела госпиталь Минобороны в Новосибирске - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/novosibirsk-2058390736.html
Замминистра обороны осмотрела госпиталь Минобороны в Новосибирске
Замминистра обороны осмотрела госпиталь Минобороны в Новосибирске - РИА Новости, 28.11.2025
Замминистра обороны осмотрела госпиталь Минобороны в Новосибирске
Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева посетила войска Центрального военного округа (ЦВО), в том числе госпиталь Минобороны РФ в... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:46:00+03:00
2025-11-28T15:46:00+03:00
россия
новосибирск
новосибирская область
анна цивилева
андрей травников
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
центральный военный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953468986_0:141:3147:1911_1920x0_80_0_0_4ff1955bde5731b93f4d0165703b6855.jpg
https://ria.ru/20250904/protezirovanie-2039556962.html
https://ria.ru/20250115/svo-1993835495.html
россия
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953468986_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_b0228598139dab6ec49320977d917f5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новосибирск, новосибирская область, анна цивилева, андрей травников, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), центральный военный округ
Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Анна Цивилева, Андрей Травников, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Центральный военный округ
Замминистра обороны осмотрела госпиталь Минобороны в Новосибирске

Замминистра обороны Цивилева посетила госпиталь Минобороны в Новосибирске

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Анна Цивилева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева посетила войска Центрального военного округа (ЦВО), в том числе госпиталь Минобороны РФ в Новосибирске, где проверила организацию лечения и реабилитации участников спецоперации, сообщили в российском оборонном ведомстве.
"Начальник госпиталя доложил замминистра обороны РФ о состоянии лечебно-диагностической базы и подчеркнул, что в госпитале военнослужащим в полном объеме оказывается медицинская помощь и делается все необходимое для их скорейшего выздоровления. Анна Цивилева пообщалась с военнослужащими, ожидающими протезирования или проходящими реабилитацию после получения протеза. Медицинские специалисты госпиталя доложили, что все необходимые занятия на различных тренажерах проводятся с пациентами в стенах госпиталя как до их поступления в протезные центры, так и после, когда военнослужащим уже необходимо привыкнуть к протезам", - сообщили в Минобороны.
Анна Цивилева на сессии Стирая грань между человеком и машиной: нейропротезы, киборги и агентность на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Цивилева рассказала, сколько предприятий следуют стандарту протезирования
4 сентября, 06:58
Там добавили, что в госпитале Цивилева вручила награды военнослужащим и военным медикам, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.
"В ходе поездки Анна Цивилева встретилась с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и обсудила вопросы предоставления федеральных, региональных и муниципальных мер социальной поддержки участникам спецоперации, а также перспективу создания в Новосибирске филиала отдела "горячей линии" Военно-социального центра Минобороны России. Замглавы военного ведомства отметила, что по поручению министра обороны России Андрея Белоусова создан новый сервис "Витрина данных Минобороны России", который позволяет военнослужащим и членам их семей в проактивном режиме максимально быстро получить все положенные меры поддержки", - уточнили в оборонном ведомстве.
Цивилева отметила, что Новосибирская область является одним из передовых регионов по внедрению нового сервиса Минобороны и развитию цифровизации оказания мер поддержки участникам СВО.
"Новосибирской области принадлежит один из лучших социальных пакетов. Ваш опыт реабилитационного сертификата - это очень востребованная мера поддержки, которая с благодарностью принимается героями", - сказала замминистра обороны РФ.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время посещения промышленного предприятия - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Хоценко посетил омские промпредприятия, готовые трудоустроить ветеранов СВО
15 января, 13:55
 
РоссияНовосибирскНовосибирская областьАнна ЦивилеваАндрей ТравниковАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Центральный военный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала