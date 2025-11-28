Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске в жилом доме взорвался туристический газовый баллон
15:00 28.11.2025
В Новосибирске в жилом доме взорвался туристический газовый баллон
В Новосибирске в жилом доме взорвался туристический газовый баллон
Туристический газовый баллон взорвался в квартире жилого дома на улице Фадеева в Новосибирске, взрывной волной выбило дверь, обошлось без пострадавших. РИА Новости, 28.11.2025
происшествия
новосибирск
россия
новосибирск
россия
происшествия, новосибирск, россия
Происшествия, Новосибирск, Россия
В Новосибирске в жилом доме взорвался туристический газовый баллон

Взрыв туристического газового баллона выбил дверь в квартире в Новосибирске

Туристический газовый баллон взорвался в квартире жилого дома на улице Фадеева в Новосибирске
Туристический газовый баллон взорвался в квартире жилого дома на улице Фадеева в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Туристический газовый баллон взорвался в квартире жилого дома на улице Фадеева в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 28 ноя – РИА Новости. Туристический газовый баллон взорвался в квартире жилого дома на улице Фадеева в Новосибирске, взрывной волной выбило дверь, обошлось без пострадавших.
"На улице Фадеева в одной из квартир жилого дома произошел взрыв. Предварительно установлено, что причиной стал туристический газовый баллон. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Пострадавших нет, проводится проверка", - сообщили журналистам в ГУМВД по региону.
В Telegram-канале Mash Siberia появилось видео из холла, на котором в квартире взрывом выбивает входную дверь.
ПроисшествияНовосибирскРоссия
 
 
