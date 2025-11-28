https://ria.ru/20251128/novosibirsk-2058368478.html
В Новосибирске в жилом доме взорвался туристический газовый баллон
В Новосибирске в жилом доме взорвался туристический газовый баллон - РИА Новости, 28.11.2025
В Новосибирске в жилом доме взорвался туристический газовый баллон
Туристический газовый баллон взорвался в квартире жилого дома на улице Фадеева в Новосибирске, взрывной волной выбило дверь, обошлось без пострадавших. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T15:00:00+03:00
2025-11-28T15:00:00+03:00
2025-11-28T15:00:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058369734_0:0:1240:698_1920x0_80_0_0_a51a9fab911c2bda8178490c4d767cc1.jpg
https://ria.ru/20251108/vzryv-2053609603.html
новосибирск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058369734_0:0:1240:930_1920x0_80_0_0_2b56df09734c9bcddea029edc3cfd77b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, россия
Происшествия, Новосибирск, Россия
В Новосибирске в жилом доме взорвался туристический газовый баллон
Взрыв туристического газового баллона выбил дверь в квартире в Новосибирске