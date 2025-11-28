В Новороссийске при атаке ВСУ повреждены 34 многоэтажки и 48 домов

КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Тридцать четыре многоэтажки и 48 частных домов повреждены в Новороссийске после атаки ВСУ на город 25 ноября, сообщил мэр Андрей Кравченко.
"Всего повреждены 34 МКД и 227 квартир, 48 частных домовладений. Преимущественно ущерб нанесен фасадам зданий, балконам, стеклопакетам и внутренней отделке жилых комнат", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это промежуточные данные по результатам обследования 275 объектов жилого фонда. Пострадали 227 квартир. Наиболее серьезные повреждения получили многоквартирные дома Южного района города.
"МКД по улице Мурата Ахеджака: пострадали более 200 квартир, пять из них полностью… МКД по улице Южной: повреждено 14 квартир и кровля дома… МКД по проспекту Дзержинского: здесь повреждено семь квартир, одна из них - полностью", - добавил мэр.
Сейчас в домах ведутся восстановительные работы.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил во вторник утром, что Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, сильно пострадали Новороссийск и Геленджик. По данным оперативного штаба региона, повреждения зафиксированы в Новороссийске, Геленджике, Краснодаре, Туапсинском, Динском и Павловском районах. От атаки БПЛА пострадали девять человек, сообщал оперативный штаб Кубани со ссылкой на вице-губернатора Александра Руденко.
