Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске при атаке ВСУ повреждены 34 многоэтажки и 48 домов - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 28.11.2025 (обновлено: 15:49 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/novorossijsk-2058344286.html
В Новороссийске при атаке ВСУ повреждены 34 многоэтажки и 48 домов
В Новороссийске при атаке ВСУ повреждены 34 многоэтажки и 48 домов - РИА Новости, 28.11.2025
В Новороссийске при атаке ВСУ повреждены 34 многоэтажки и 48 домов
Тридцать четыре многоэтажки и 48 частных домов повреждены в Новороссийске после атаки ВСУ на город 25 ноября, сообщил мэр Андрей Кравченко. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T14:04:00+03:00
2025-11-28T15:49:00+03:00
происшествия
новороссийск
геленджик
краснодарский край
андрей кравченко (государственный служащий)
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057439753_103:0:1266:654_1920x0_80_0_0_0b867c11109a3f9cd54d4d03a1514046.jpg
https://ria.ru/20251127/ataka-2057955649.html
https://ria.ru/20251127/proisshestviya-2057875450.html
новороссийск
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057439753_394:0:1266:654_1920x0_80_0_0_bd983ca4428ffdfe063361d86cd001db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, геленджик, краснодарский край, андрей кравченко (государственный служащий), вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Происшествия, Новороссийск, Геленджик, Краснодарский край, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
В Новороссийске при атаке ВСУ повреждены 34 многоэтажки и 48 домов

В Новороссийске из-за атаки ВСУ повреждены более 220 квартир в 34 домах

© Пресс-служба главы НовороссийскаПоследствия атаки ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Пресс-служба главы Новороссийска
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Тридцать четыре многоэтажки и 48 частных домов повреждены в Новороссийске после атаки ВСУ на город 25 ноября, сообщил мэр Андрей Кравченко.
"Всего повреждены 34 МКД и 227 квартир, 48 частных домовладений. Преимущественно ущерб нанесен фасадам зданий, балконам, стеклопакетам и внутренней отделке жилых комнат", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В ЛНР 46 тысяч абонентов остались без электричества после атаки БПЛА
27 ноября, 11:34
Он отметил, что это промежуточные данные по результатам обследования 275 объектов жилого фонда. Пострадали 227 квартир. Наиболее серьезные повреждения получили многоквартирные дома Южного района города.
"МКД по улице Мурата Ахеджака: пострадали более 200 квартир, пять из них полностью… МКД по улице Южной: повреждено 14 квартир и кровля дома… МКД по проспекту Дзержинского: здесь повреждено семь квартир, одна из них - полностью", - добавил мэр.
Сейчас в домах ведутся восстановительные работы.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил во вторник утром, что Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, сильно пострадали Новороссийск и Геленджик. По данным оперативного штаба региона, повреждения зафиксированы в Новороссийске, Геленджике, Краснодаре, Туапсинском, Динском и Павловском районах. От атаки БПЛА пострадали девять человек, сообщал оперативный штаб Кубани со ссылкой на вице-губернатора Александра Руденко.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В пензенской Тамале осколки БПЛА выбили окна в жилом доме
27 ноября, 02:57
 
ПроисшествияНовороссийскГеленджикКраснодарский крайАндрей Кравченко (государственный служащий)Вениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала