В Новороссийске при атаке ВСУ повреждены 34 многоэтажки и 48 домов

КРАСНОДАР, 28 ноя - РИА Новости. Тридцать четыре многоэтажки и 48 частных домов повреждены в Новороссийске после атаки ВСУ на город 25 ноября, сообщил мэр Андрей Кравченко.

Он отметил, что это промежуточные данные по результатам обследования 275 объектов жилого фонда. Пострадали 227 квартир. Наиболее серьезные повреждения получили многоквартирные дома Южного района города.

"МКД по улице Мурата Ахеджака: пострадали более 200 квартир, пять из них полностью… МКД по улице Южной: повреждено 14 квартир и кровля дома… МКД по проспекту Дзержинского: здесь повреждено семь квартир, одна из них - полностью", - добавил мэр.