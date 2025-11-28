Рейтинг@Mail.ru
Новак оценил объем поставок российской нефти в Венгрию в 2025 году - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/novak-2058502264.html
Новак оценил объем поставок российской нефти в Венгрию в 2025 году
Новак оценил объем поставок российской нефти в Венгрию в 2025 году - РИА Новости, 28.11.2025
Новак оценил объем поставок российской нефти в Венгрию в 2025 году
Поставки нефти из России в Венгрию в 2025 году будут примерно на том же уровне, что и в 2024 году, то есть более 4 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:31:00+03:00
2025-11-28T20:31:00+03:00
экономика
россия
венгрия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_276:312:3183:1947_1920x0_80_0_0_2c8e5a3bde6764b5d8a97ab7b6f2ebed.jpg
https://ria.ru/20251128/novak-2058471239.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_624:222:3058:2048_1920x0_80_0_0_9e31803100d81557e0ce9a90ef1070b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, венгрия, александр новак
Экономика, Россия, Венгрия, Александр Новак
Новак оценил объем поставок российской нефти в Венгрию в 2025 году

Новак: поставки российской нефти в Венгрию составят более 4 миллионов тонн

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Поставки нефти из России в Венгрию в 2025 году будут примерно на том же уровне, что и в 2024 году, то есть более 4 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В 2022 году Евросоюзом введен запрет на поставки нефти. Для Венгрии были сделаны соответствующие исключения, и поставки осуществляются. В прошлом году более 4 миллионов тонн было поставлено, и в этом году мы выходим где-то на такие же уровни", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 1".
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Новак рассказал, что Россия и Венгрия обсуждали на переговорах в Кремль
Вчера, 18:44
 
ЭкономикаРоссияВенгрияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала