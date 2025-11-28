https://ria.ru/20251128/novak-2058502264.html
Новак оценил объем поставок российской нефти в Венгрию в 2025 году
Новак оценил объем поставок российской нефти в Венгрию в 2025 году - РИА Новости, 28.11.2025
Новак оценил объем поставок российской нефти в Венгрию в 2025 году
Поставки нефти из России в Венгрию в 2025 году будут примерно на том же уровне, что и в 2024 году, то есть более 4 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:31:00+03:00
2025-11-28T20:31:00+03:00
2025-11-28T20:31:00+03:00
экономика
россия
венгрия
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_276:312:3183:1947_1920x0_80_0_0_2c8e5a3bde6764b5d8a97ab7b6f2ebed.jpg
https://ria.ru/20251128/novak-2058471239.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_624:222:3058:2048_1920x0_80_0_0_9e31803100d81557e0ce9a90ef1070b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, венгрия, александр новак
Экономика, Россия, Венгрия, Александр Новак
Новак оценил объем поставок российской нефти в Венгрию в 2025 году
Новак: поставки российской нефти в Венгрию составят более 4 миллионов тонн