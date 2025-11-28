Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал, что Россия и Венгрия обсуждали на переговорах в Кремль - РИА Новости, 28.11.2025
18:44 28.11.2025
Новак рассказал, что Россия и Венгрия обсуждали на переговорах в Кремль
Новак рассказал, что Россия и Венгрия обсуждали на переговорах в Кремль - РИА Новости, 28.11.2025
Новак рассказал, что Россия и Венгрия обсуждали на переговорах в Кремль
Возможность покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, попавших под недавние санкции, обсуждалась на переговорах в Кремле, но эти переговоры должны... РИА Новости, 28.11.2025
экономика, венгрия, россия, александр новак, владимир путин, виктор орбан
Экономика, Венгрия, Россия, Александр Новак, Владимир Путин, Виктор Орбан
Новак рассказал, что Россия и Венгрия обсуждали на переговорах в Кремль

Новак: РФ и Венгрия обсуждали возможность покупки активов российских нефтяников

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Александр Новак . Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Возможность покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, попавших под недавние санкции, обсуждалась на переговорах в Кремле, но эти переговоры должны проводиться без особой публичности, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошла сегодня в Кремле, переговоры продолжались почти четыре часа. Новак принимал участие в переговорах.
Отвечая на вопрос в интервью Первому каналу, обсуждалась ли на сегодняшних переговорах тема потенциальной покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, подпавших под санкции, Новак сказал: "В целом есть такая тема, она обсуждалась. Венгрия - наши надежные партнеры в энергетике на протяжении многих лет. Венгерские партнеры работают сейчас в этом направлении, многое зависит от коммерческих переговоров. То есть эта работа должна проходить тихо, без особой публичности".
Новак отметил желание Венгрии продолжать сотрудничество в энергетике
ЭкономикаВенгрияРоссияАлександр НовакВладимир ПутинВиктор Орбан
 
 
Заголовок открываемого материала