Новак рассказал, что Россия и Венгрия обсуждали на переговорах в Кремль

Отвечая на вопрос в интервью Первому каналу, обсуждалась ли на сегодняшних переговорах тема потенциальной покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, подпавших под санкции, Новак сказал: "В целом есть такая тема, она обсуждалась. Венгрия - наши надежные партнеры в энергетике на протяжении многих лет. Венгерские партнеры работают сейчас в этом направлении, многое зависит от коммерческих переговоров. То есть эта работа должна проходить тихо, без особой публичности".