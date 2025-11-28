https://ria.ru/20251128/novak-2058471239.html
Новак рассказал, что Россия и Венгрия обсуждали на переговорах в Кремль
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Возможность покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, попавших под недавние санкции, обсуждалась на переговорах в Кремле, но эти переговоры должны проводиться без особой публичности, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Встреча президента России Владимира Путина
с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
прошла сегодня в Кремле, переговоры продолжались почти четыре часа. Новак
принимал участие в переговорах.
Отвечая на вопрос в интервью Первому каналу, обсуждалась ли на сегодняшних переговорах тема потенциальной покупки Венгрией активов российских нефтяных компаний, подпавших под санкции, Новак сказал: "В целом есть такая тема, она обсуждалась. Венгрия - наши надежные партнеры в энергетике на протяжении многих лет. Венгерские партнеры работают сейчас в этом направлении, многое зависит от коммерческих переговоров. То есть эта работа должна проходить тихо, без особой публичности".