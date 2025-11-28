Рейтинг@Mail.ru
18:00 28.11.2025
"Нефтехимик" — "Драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября
"Нефтехимик" — "Драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
"Нефтехимик" — "Драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 28 ноября
"Нефтехимик" и "Драконы" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Хоккеисты нижнекамского "Нефтехимика"
Хоккеисты нижнекамского Нефтехимика
© Фото : Пресс-служба ХК "Нефтехимик"
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. "Нефтехимик" и "Драконы" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 28 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Нефтехимик
7 : 5
Шанхайские Драконы
09:45 • Григорий Селезнев
(Герман Точилкин)
20:30 • Андрей Белозеров
(Никита Артамонов, Артем Сериков)
24:59 • Артем Сериков
(Евгений Митяйкин, Данил Юртайкин)
40:55 • Владислав Барулин
(Данил Юртайкин, Джозеф Душак)
41:15 • Luka Profaca
(Герман Точилкин, Григорий Селезнев)
44:21 • Андрей Белозеров
(Артем Сериков, Данил Юртайкин)
59:15 • Григорий Селезнев
(Герман Точилкин, Филипп Долганов)
18:15 • Райан Спунер
(Ник Меркли, Гэйдж Квинни)
19:13 • Кевин Лабанк
(Вят Калиник, Адам Кленденинг)
30:56 • Остин Вагнер
(Спенсер Фу)
46:52 • Кевин Лабанк
(Райан Спунер)
49:57 • Кевин Лабанк
(Ник Меркли, Гэйдж Квинни)
