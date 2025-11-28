Рейтинг@Mail.ru
Житель Таиланда рассказал о масштабных разрушениях после наводнения - РИА Новости, 28.11.2025
16:34 28.11.2025
Житель Таиланда рассказал о масштабных разрушениях после наводнения
Житель Таиланда рассказал о масштабных разрушениях после наводнения
Житель южной тайской провинции Сонгкхла, пострадавшей от сильнейшего за десятилетия наводнения, рассказал РИА Новости, что уровень воды начал спадать, но... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T16:34:00+03:00
2025-11-28T16:34:00+03:00
в мире
малайзия
таиланд
наводнение
Житель Таиланда рассказал о масштабных разрушениях после наводнения

БАНГКОК, 28 ноя — РИА Новости. Житель южной тайской провинции Сонгкхла, пострадавшей от сильнейшего за десятилетия наводнения, рассказал РИА Новости, что уровень воды начал спадать, но разрушения оказались катастрофическими.
"Вода постепенно уходит, но разрушения настолько серьезные, что некоторые районы теперь выглядят как заброшенные города. Некоторые семьи потеряли всё. Число погибших исчисляется сотнями. Власти отказываются брать на себя ответственность и перекладывают вину на граждан", - сообщил собеседник агентства.
Число погибших при наводнении в Таиланде достигло 87 человек
Вчера, 11:17
По данным телеканала Thai PBS, число погибших в результате наводнения в провинции Сонгкхла, граничащей с Малайзией, достигло 87 человек. Все тела погибших, согласно решению властей, доставляют в больницу "Сонгкхланаккарин" для идентификации и регистрации смерти.
Ливни, продолжавшиеся более недели, вызвали масштабные наводнения в южных регионах Таиланда. Провинция Сонгкхла пострадала больше остальных. Значительное повышение уровня воды в подтопленных районах произошло в конце минувшей и начале текущей недели.
Россияне не обращались в генконсульство в связи с наводнением в Таиланде
25 ноября, 14:17
 
