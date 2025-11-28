Житель Таиланда рассказал о масштабных разрушениях после наводнения

БАНГКОК, 28 ноя — РИА Новости. Житель южной тайской провинции Сонгкхла, пострадавшей от сильнейшего за десятилетия наводнения, рассказал РИА Новости, что уровень воды начал спадать, но разрушения оказались катастрофическими.

"Вода постепенно уходит, но разрушения настолько серьезные, что некоторые районы теперь выглядят как заброшенные города. Некоторые семьи потеряли всё. Число погибших исчисляется сотнями. Власти отказываются брать на себя ответственность и перекладывают вину на граждан", - сообщил собеседник агентства.