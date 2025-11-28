Житель Таиланда рассказал о масштабных разрушениях после наводнения

БАНГКОК, 28 ноя — РИА Новости. Житель южной тайской провинции Сонгкхла, пострадавшей от сильнейшего за десятилетия наводнения, рассказал РИА Новости, что уровень воды начал спадать, но разрушения оказались катастрофическими.
"Вода постепенно уходит, но разрушения настолько серьезные, что некоторые районы теперь выглядят как заброшенные города. Некоторые семьи потеряли всё. Число погибших исчисляется сотнями. Власти отказываются брать на себя ответственность и перекладывают вину на граждан", - сообщил собеседник агентства.
По данным телеканала Thai PBS, число погибших в результате наводнения в провинции Сонгкхла, граничащей с Малайзией, достигло 87 человек. Все тела погибших, согласно решению властей, доставляют в больницу "Сонгкхланаккарин" для идентификации и регистрации смерти.
Ливни, продолжавшиеся более недели, вызвали масштабные наводнения в южных регионах Таиланда. Провинция Сонгкхла пострадала больше остальных. Значительное повышение уровня воды в подтопленных районах произошло в конце минувшей и начале текущей недели.