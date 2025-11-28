https://ria.ru/20251128/naryshkin-2058320389.html
Нарышкин провел встречи по Украине в Анкаре, сообщил МИД Турции
Нарышкин провел встречи по Украине в Анкаре, сообщил МИД Турции - РИА Новости, 28.11.2025
Нарышкин провел встречи по Украине в Анкаре, сообщил МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил в четверг Анкару, на встречах обсуждалась тема урегулирования РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:02:00+03:00
2025-11-28T13:02:00+03:00
2025-11-28T13:02:00+03:00
в мире
анкара (провинция)
украина
хакан фидан
турция
сергей нарышкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_30fec26df1e66dfd8312c91d513349f3.jpg
https://ria.ru/20251128/polsha-2058301561.html
анкара (провинция)
украина
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_754f4ddc4ea9c87547ba9b7964f47ed8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара (провинция), украина, хакан фидан, турция, сергей нарышкин
В мире, Анкара (провинция), Украина, Хакан Фидан, Турция, Сергей Нарышкин
Нарышкин провел встречи по Украине в Анкаре, сообщил МИД Турции
МИД Турции: Нарышкин 27 ноября провел встречи по Украине в Анкаре