Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин провел встречи по Украине в Анкаре, сообщил МИД Турции - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/naryshkin-2058320389.html
Нарышкин провел встречи по Украине в Анкаре, сообщил МИД Турции
Нарышкин провел встречи по Украине в Анкаре, сообщил МИД Турции - РИА Новости, 28.11.2025
Нарышкин провел встречи по Украине в Анкаре, сообщил МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил в четверг Анкару, на встречах обсуждалась тема урегулирования РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T13:02:00+03:00
2025-11-28T13:02:00+03:00
в мире
анкара (провинция)
украина
хакан фидан
турция
сергей нарышкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_30fec26df1e66dfd8312c91d513349f3.jpg
https://ria.ru/20251128/polsha-2058301561.html
анкара (провинция)
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945534001_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_754f4ddc4ea9c87547ba9b7964f47ed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анкара (провинция), украина, хакан фидан, турция, сергей нарышкин
В мире, Анкара (провинция), Украина, Хакан Фидан, Турция, Сергей Нарышкин
Нарышкин провел встречи по Украине в Анкаре, сообщил МИД Турции

МИД Турции: Нарышкин 27 ноября провел встречи по Украине в Анкаре

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин посетил в четверг Анкару, на встречах обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине.
"Вчера уважаемый господин Нарышкин находился в Анкаре, он ознакомил нас с российской позицией по плану (инициативы США по Украине – ред.). Есть развития событий вокруг этой темы, всё это мы оценили", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в Берлине в пятницу.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений
12:11
 
В миреАнкара (провинция)УкраинаХакан ФиданТурцияСергей Нарышкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала