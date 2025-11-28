Глава Верхневолжья Королев вручил награды в преддверии Дня матери

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Многодетные матери Тверской области и победители конкурса "Лучшее семейное подворье" получили награды в преддверии Дня матери, сообщает пресс-служба облправительства.

Награды вручил врио губернатора области Виталий Королев на торжественном мероприятии, посвященном Дню матери, который в этом году отмечается 30 ноября.

"Хочу сказать самые теплые слова благодарности в адрес матерей и жен участников специальной военной операции. Спасибо вам за вашу любовь и самоотверженность. Мы будем развивать систему поддержки участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких. Чтобы наши герои и их семьи получали всю необходимую помощь. Также по поручению президента мы продолжаем расширять меры поддержки многодетных и молодых семей, создавать условия для того, чтобы у нас в регионе рождалось как можно больше детей", - приводятся в сообщении слова Королева.

Он отметил, что в 2026 году на реализацию семейной политики планируется направить свыше 37 миллиардов рублей - более четверти всех расходов областного бюджета.

На церемонии за заслуги в воспитании детей и вклад в возрождение семейных традиций Почетным знаком Тверской области "Слава Матери" награждены Татьяна Степанова из Торжокского округа и Мария Караваева из Торопецкого округа, в семьях которых воспитывается семь и пять детей, соответственно.

В этом году в Тверской области уже в шестой раз проводился конкурс для многодетных семей "Лучшее семейное подворье". Он призван демонстрировать возможности современного обустройства хозяйств, популяризировать сельский уклад жизни, повышать общественный престиж семьи и многодетности. Это отвечает целям президентского национального проекта "Семья".