17:50 28.11.2025 (обновлено: 18:58 28.11.2025)
Бахрушинский музей открыл выставку о русском балете в Гватемале
Бахрушинский музей открыл выставку о русском балете в Гватемале
кристина трубинова, театральный музей имени бахрушина, культура, выставки, развлечения, балет, мариус петипа, сергей дягилев, центральная америка, латинская америка
Выставка Бахрушинского музея "Золотой век русского балета" в Гватемале
Выставка Бахрушинского музея "Золотой век русского балета" в Гватемале
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей впервые представляет выставку в Центральной Америке, экспозицию "Золотой век русского балета" открывают в Гватемале в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Бахрушинский театральный музей последовательно расширяет свое международное присутствие, укрепляя позиции лидера в сфере культурной дипломатии. Впервые наш проект будет представлен в Центральной Америке - в Гватемале. Как одна из ведущих организаций, продвигающих российские культурные инициативы за рубежом, мы убеждены, что такие проекты, как "Золотой век русского балета", открывают новые возможности для диалога и сотрудничества, создают пространство доверия и взаимопонимания и позволяют услышать историю русского балета в её универсальном, по-настоящему мировом звучании", - приводятся слова гендиректора Бахрушинского музея Кристины Трубиновой.
Как отметила Трубинова, в следующем году Бахрушинский театральный музей планирует расширить международное присутствие, уделяя особое внимание не только странам Латинской Америки, но и государствам Азии и другим регионам мира.
В основу экспозиции "Золотой век русского балета" легли редкие материалы из собрания музея. Посетители выставки смогут познакомиться с более чем 120 цифровыми работами: эскизами декораций, костюмов, афишами, фотографиями и архивными материалами, которые раскрывают наследие русской балетной школы.
Экспозиция состоит из нескольких разделов: первый подробно рассказывает о классических постановках Мариуса Петипа, второй посвящён "Русским сезонам" Сергея Дягилева, третий подчеркивает значимость вклада русских артистов в формирование национальных балетных школ Латинской Америки. Завершает экспозицию раздел "История русского балета продолжается", в нем представлена генеалогия русской балетной традиции. Здесь собраны образы великих артистов XX-XXI веков.
Выставка "Золотой век русского балета" будет открыта для посетителей до 19 декабря
Бахрушинский музей открыл в Пекине выставку к 100-летию Майи Плисецкой
Музейные маршруты России, Кристина Трубинова, Театральный музей имени Бахрушина, Культура, Выставки, Развлечения, Балет, Мариус Петипа, Сергей Дягилев, Центральная Америка, Латинская Америка
 
 
