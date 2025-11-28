Поле глазами Дмитрия Донского. На Куликовом поле появится новый музей

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Первый в России федеральный естественно-научный музейный комплекс "Русское поле" в ближайшие годы будет создан на территории государственного музея-заповедника "Куликово поле". Каким будет новый музей? Какие природные объекты можно увидеть уже сегодня? Об этом рассказали эксперты на пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2030 году празднования 650-летия Куликовской битвы, поэтому сегодня большое внимание в Тульской области уделяется подготовке этого мероприятия и развитию Куликова поля – первого ратного поля России, отметила заместитель министра культуры и туризма Тульской области Ирина Иванова.

"Совместно с музеем "Куликово поле" мы сформировали объемный план мероприятий, который включает в себя издательскую деятельность и развитие инфраструктурных проектов, направленных на привлечение туристов и на развитие тульского Куликовского кластера. Он включает в себя не только музей, но еще и шесть районов, которые прилегают к Куликову полю, и туристический маршрут, который идет через эти районы. Нам нужно приложить все усилия, чтобы турист, который едет на Куликово поле, также познакомился с другими достопримечательностями, которые расположены по маршруту", – рассказала она.

Ирина Иванова добавила, что в регионе проходят проекты "Музейное лето" и "Музейная зима", в которые входят выставки, фестивали, театрализованные концертные выступления. Наиболее масштабным мероприятием в регионе остается ежегодная годовщина празднования Куликовской битвы, которая привлекает туристов из разных областей России.

Новый музей "Русское поле" поможет посетителям найти ответ на вопрос, в чем значение земли, за которую русские воины были готовы отдать жизни, отметил директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.

"Мы часто говорим, что события Куликовской битвы во многом предопределили историю формирования российской государственности. Поэтому мы пришли к выводу, что в преддверии 650-й годовщины сражения должен быть создан музей, который отвечает на вопрос, в чем ценность каждой пяди российской земли. Это будет музей про поле жизни, поле, которое кормило, кормит и будет кормить не одно поколение россиян, поле как источник вдохновения, как культурный феномен. Для нас поле Куликовской битвы и словосочетание "русское поле" — абсолютные синонимы", – рассказал он.

Заместитель директора департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Анжелика Чайкова сообщила об истории создания проекта "Экологическая тропа русского географического общества на Куликовом поле", маршрут которой проходит через всю территорию музея-заповедника.

"Перед нами стояла задача раскрыть Куликово поле с новой, для кого-то неожиданной стороны. Мы хотели показать, что это место славится не только героическим прошлым, но и уникальным природным разнообразием. Концепция нашей тропы позволяет погрузиться в мир луговых степей, который является такой же неотъемлемой частью музея-заповедника, как и археология этого места. На Куликовом поле – богатейшая флора и фауна, здесь обитает более двухсот видов птиц и млекопитающих, растет более трехсот видов растений. И теперь вся эта информация доступна каждому посетителю музея", – отметила она.

Генеральный директор ООО "Архитектура и культурная политика ПНКБ", архитектор Антон Любимкин рассказал, как создавалась архитектурная концепция будущего музея "Русское поле", который должен был объединить в единую картину как научные артефакты, так и лирические образы и инсталляции.

"Мы взяли за основу два элемента – горизонталь поля и вертикаль человека. Это нечто объединяющее землю, твердь, по которой мы ходим, которая нас кормит, и небо, духовный рост. Начинается музей с того, что мы попадаем в его центр, и, постепенно развиваясь, маршрут нас как бы ведет за руку через всю экспозицию. Характерная черта этого пространства — это отсутствие границ и каких-либо препятствий. Спираль дает непрерывное развитие экспозиции без каких-либо пауз", – пояснил он.

По его словам, перед архитекторами стояла задача гармонично вписать музей в окружающую среду, поэтому они воспользовались цветовой палитрой, красками и материалами, присущими окружающему ландшафту.

Заместитель директора по культурно-просветительной деятельности государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова отметила, что музейный комплекс будет включать в себя не только здание музея, но и обширную территорию размером почти в 40 гектаров.

"Там мы представим результаты многолетней исследовательской научной работы нашего музея. Это археологические исследования самого поля сражения и всей территории Куликова поля, это наши природные историко-экологические, ландшафтные и этнографические научные исследования. Исследование поля битвы позволило нам открыть многочисленные археологические памятники жизни людей разных эпох, и мы создадим парк исторических миниатюр, который представит археологические реконструкции строений и быта людей разных эпох, живших на Куликовом поле. Он позволит посетителям музея прикоснуться к изучению этого наследия", – сообщила она.

Начальник Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова рассказала о работах по реконструкции и восстановлению исторического ландшафта на территории Куликова поля.

"Изначально работы по реконструкции ландшафта должны были помочь археологам обозначить контуры места сражения и установить места для поиска находок. Параллельно мы приступили к работам по восстановлению лесостепного ландшафта. Восстановление лесов было достаточно простой работой, а со степями все оказалось намного сложнее. Естественных степных ландшафтов в Европе не осталось, понять, как выглядела эта степь было фактически невозможно. Для этого понадобилось большие научные изыскания. Сейчас у нас сформировано около 100 гектаров искусственных воссозданных степей, нигде в мире больше такого нет", – подчеркнула она.