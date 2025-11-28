Рейтинг@Mail.ru
Поле глазами Дмитрия Донского. На Куликовом поле появится новый музей - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:00 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/muzey-2058101900.html
Поле глазами Дмитрия Донского. На Куликовом поле появится новый музей
Поле глазами Дмитрия Донского. На Куликовом поле появится новый музей - РИА Новости, 28.11.2025
Поле глазами Дмитрия Донского. На Куликовом поле появится новый музей
Первый в России федеральный естественно-научный музейный комплекс "Русское поле" в ближайшие годы будет создан на территории государственного музея-заповедника... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T09:00:00+03:00
2025-11-28T09:00:00+03:00
культура
общество
новости культуры
пресс-конференция главы департамента культуры москвы сергея капкова в риа новости
россия
тульская область
европа
дмитрий донской
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058107995_0:0:2612:1469_1920x0_80_0_0_71ad6726308b3ad86b690cab4fb7dd40.jpg
https://ria.ru/20251127/pole-2058095409.html
https://sn.ria.ru/20251127/pole-2058052283.html
https://ria.ru/20251124/nauka-2055407925.html
https://ria.ru/20251110/nauka-2051522075.html
https://ria.ru/20251119/nauka-2054795256.html
россия
тульская область
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058107995_443:0:2402:1469_1920x0_80_0_0_fdec6a4c76e6f7757a4e453f8c69ff7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новости культуры, пресс-конференция главы департамента культуры москвы сергея капкова в риа новости, россия, тульская область, европа, дмитрий донской, ирина иванова, ольга бурова, что не найдешь в учебнике, русское географическое общество, социальный навигатор, куликово поле (заповедник), история
Культура, Общество, Новости культуры, Пресс-конференция главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова в РИА Новости, Россия, Тульская область, Европа, Дмитрий Донской, Ирина Иванова, Ольга Бурова, Что не найдешь в учебнике, Русское географическое общество, Социальный навигатор, Куликово поле (заповедник), история

Поле глазами Дмитрия Донского. На Куликовом поле появится новый музей

© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"Проект музейного комплекса "Русское поле"
Проект музейного комплекса Русское поле - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Государственный музей-заповедник "Куликово поле"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Первый в России федеральный естественно-научный музейный комплекс "Русское поле" в ближайшие годы будет создан на территории государственного музея-заповедника "Куликово поле". Каким будет новый музей? Какие природные объекты можно увидеть уже сегодня? Об этом рассказали эксперты на пресс-конференции, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2030 году празднования 650-летия Куликовской битвы, поэтому сегодня большое внимание в Тульской области уделяется подготовке этого мероприятия и развитию Куликова поля – первого ратного поля России, отметила заместитель министра культуры и туризма Тульской области Ирина Иванова.
Пресс-конференция на тему: Русское поле как музей жизни. Что создают на Куликовом поле? в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Тульской области планируют упростить дорогу до Куликова поля
Вчера, 16:49
"Совместно с музеем "Куликово поле" мы сформировали объемный план мероприятий, который включает в себя издательскую деятельность и развитие инфраструктурных проектов, направленных на привлечение туристов и на развитие тульского Куликовского кластера. Он включает в себя не только музей, но еще и шесть районов, которые прилегают к Куликову полю, и туристический маршрут, который идет через эти районы. Нам нужно приложить все усилия, чтобы турист, который едет на Куликово поле, также познакомился с другими достопримечательностями, которые расположены по маршруту", – рассказала она.
Ирина Иванова добавила, что в регионе проходят проекты "Музейное лето" и "Музейная зима", в которые входят выставки, фестивали, театрализованные концертные выступления. Наиболее масштабным мероприятием в регионе остается ежегодная годовщина празднования Куликовской битвы, которая привлекает туристов из разных областей России.
Новый музей "Русское поле" поможет посетителям найти ответ на вопрос, в чем значение земли, за которую русские воины были готовы отдать жизни, отметил директор государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.
Русское поле как музей жизни. Что создают на Куликовом поле? - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Русское поле" как музей жизни. Что создают на Куликовом поле?
Вчера, 15:05
"Мы часто говорим, что события Куликовской битвы во многом предопределили историю формирования российской государственности. Поэтому мы пришли к выводу, что в преддверии 650-й годовщины сражения должен быть создан музей, который отвечает на вопрос, в чем ценность каждой пяди российской земли. Это будет музей про поле жизни, поле, которое кормило, кормит и будет кормить не одно поколение россиян, поле как источник вдохновения, как культурный феномен. Для нас поле Куликовской битвы и словосочетание "русское поле" — абсолютные синонимы", – рассказал он.
Заместитель директора департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Анжелика Чайкова сообщила об истории создания проекта "Экологическая тропа русского географического общества на Куликовом поле", маршрут которой проходит через всю территорию музея-заповедника.
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Пресс-конференция на тему ""Русское поле" как музей жизни. Что создают на Куликовом поле?"

Пресс-конференция на тему: Русское поле как музей жизни. Что создают на Куликовом поле? в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве

Пресс-конференция на тему ""Русское поле" как музей жизни. Что создают на Куликовом поле?"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 8
© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаместитель министра культуры и туризма Тульской области Ирина Иванова
Заместитель министра культуры и туризма Тульской области Ирина Иванова
Заместитель министра культуры и туризма Тульской области Ирина Иванова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Пресс-конференция на тему ""Русское поле" как музей жизни. Что создают на Куликовом поле?"

Пресс-конференция на тему: Русское поле как музей жизни. Что создают на Куликовом поле? в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве

Пресс-конференция на тему ""Русское поле" как музей жизни. Что создают на Куликовом поле?"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 8
© РИА Новости / Виталий БелоусовДиректор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко
Директор Государственного музея-заповедника Куликово поле Владимир Гриценко
Директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
4 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Заместитель директора по культурно-просветительной деятельности государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова

Заместитель директора по культурно-просветительной деятельности Государственного музея-заповедника Куликово поле Кристина Столярова

Заместитель директора по культурно-просветительной деятельности государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова

© РИА Новости / Виталий Белоусов
5 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Начальник Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова

Начальник Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин Государственного музея-заповедника Куликово поле Ольга Бурова

Начальник Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова

© РИА Новости / Виталий Белоусов
6 из 8
© РИА Новости / Виталий БелоусовЗаместитель директора департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Анжелика Чайкова
Заместитель директора департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Анжелика Чайкова
Заместитель директора департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Анжелика Чайкова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
7 из 8
© РИА Новости / Виталий БелоусовГенеральный директор ООО "Архитектура и культурная политика ПНКБ", архитектор Антон Любимкин
Генеральный директор ООО Архитектура и культурная политика ПНКБ, архитектор Антон Любимкин
Генеральный директор ООО "Архитектура и культурная политика ПНКБ", архитектор Антон Любимкин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
8 из 8

Пресс-конференция на тему ""Русское поле" как музей жизни. Что создают на Куликовом поле?"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 8
Заместитель министра культуры и туризма Тульской области Ирина Иванова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 8

Пресс-конференция на тему ""Русское поле" как музей жизни. Что создают на Куликовом поле?"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 8
Директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
4 из 8

Заместитель директора по культурно-просветительной деятельности государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова

© РИА Новости / Виталий Белоусов
5 из 8

Начальник Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова

© РИА Новости / Виталий Белоусов
6 из 8
Заместитель директора департамента экспедиционной деятельности и развития туризма Русского географического общества Анжелика Чайкова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
7 из 8
Генеральный директор ООО "Архитектура и культурная политика ПНКБ", архитектор Антон Любимкин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
8 из 8
"Перед нами стояла задача раскрыть Куликово поле с новой, для кого-то неожиданной стороны. Мы хотели показать, что это место славится не только героическим прошлым, но и уникальным природным разнообразием. Концепция нашей тропы позволяет погрузиться в мир луговых степей, который является такой же неотъемлемой частью музея-заповедника, как и археология этого места. На Куликовом поле – богатейшая флора и фауна, здесь обитает более двухсот видов птиц и млекопитающих, растет более трехсот видов растений. И теперь вся эта информация доступна каждому посетителю музея", – отметила она.
Ковыль перистый на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В России "воскресили" лесостепь времен Дмитрия Донского
24 ноября, 07:00
Генеральный директор ООО "Архитектура и культурная политика ПНКБ", архитектор Антон Любимкин рассказал, как создавалась архитектурная концепция будущего музея "Русское поле", который должен был объединить в единую картину как научные артефакты, так и лирические образы и инсталляции.
"Мы взяли за основу два элемента – горизонталь поля и вертикаль человека. Это нечто объединяющее землю, твердь, по которой мы ходим, которая нас кормит, и небо, духовный рост. Начинается музей с того, что мы попадаем в его центр, и, постепенно развиваясь, маршрут нас как бы ведет за руку через всю экспозицию. Характерная черта этого пространства — это отсутствие границ и каких-либо препятствий. Спираль дает непрерывное развитие экспозиции без каких-либо пауз", – пояснил он.
По его словам, перед архитекторами стояла задача гармонично вписать музей в окружающую среду, поэтому они воспользовались цветовой палитрой, красками и материалами, присущими окружающему ландшафту.
Заместитель директора по культурно-просветительной деятельности государственного музея-заповедника "Куликово поле" Кристина Столярова отметила, что музейный комплекс будет включать в себя не только здание музея, но и обширную территорию размером почти в 40 гектаров.
"Там мы представим результаты многолетней исследовательской научной работы нашего музея. Это археологические исследования самого поля сражения и всей территории Куликова поля, это наши природные историко-экологические, ландшафтные и этнографические научные исследования. Исследование поля битвы позволило нам открыть многочисленные археологические памятники жизни людей разных эпох, и мы создадим парк исторических миниатюр, который представит археологические реконструкции строений и быта людей разных эпох, живших на Куликовом поле. Он позволит посетителям музея прикоснуться к изучению этого наследия", – сообщила она.
Девушки в поселении на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
На Куликовом поле создадут парк исторических миниатюр
10 ноября, 09:00
Начальник Научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга Бурова рассказала о работах по реконструкции и восстановлению исторического ландшафта на территории Куликова поля.
"Изначально работы по реконструкции ландшафта должны были помочь археологам обозначить контуры места сражения и установить места для поиска находок. Параллельно мы приступили к работам по восстановлению лесостепного ландшафта. Восстановление лесов было достаточно простой работой, а со степями все оказалось намного сложнее. Естественных степных ландшафтов в Европе не осталось, понять, как выглядела эта степь было фактически невозможно. Для этого понадобилось большие научные изыскания. Сейчас у нас сформировано около 100 гектаров искусственных воссозданных степей, нигде в мире больше такого нет", – подчеркнула она.
Мегалит (Камень Дмитрия Донского) на Куликовом поле - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
На Куликовом поле нашли свидетеля юрского периода
19 ноября, 07:00
Ольга Бурова добавила, что, выходя из музея, посетители смогут увидеть зеленую дубраву и ковыльные степи такими, какими их увидел Дмитрий Донской, когда выходил к месту сражения.
 
КультураОбществоНовости культурыПресс-конференция главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова в РИА НовостиРоссияТульская областьЕвропаДмитрий ДонскойИрина ИвановаОльга БуроваЧто не найдешь в учебникеРусское географическое обществоСоциальный навигаторКуликово поле (заповедник)история
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала