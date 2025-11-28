https://ria.ru/20251128/mukhamadiev--2058305585.html
Бывший футболист московского "Спартака" Мухсин Мухамадиев находится в реанимации, сообщила РИА Новости его супруга Мохира Мухамадиева. РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T12:24:00+03:00
2025-11-28T12:24:00+03:00
2025-11-28T12:24:00+03:00
футбол
спорт
спартак москва
2025
Экс-футболист "Спартака" попал в реанимацию
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Бывший футболист московского "Спартака" Мухсин Мухамадиев находится в реанимации, сообщила РИА Новости его супруга Мохира Мухамадиева.
У Мухамадиева случился инсульт в феврале, после чего он перенес еще несколько апоплексических ударов.
"С 15 ноября находится в реанимации в больнице им. Вересаева. Состояние тяжелое, все время на ИВЛ", - сказала супруга Мухамадиева.
Мухамадиеву 59 лет, он чемпион России в составе "Спартака" (1994), выступал также за московские "Локомотив" и "Торпедо", тульский "Арсенал", турецкий "Анкарагюджю".