Экс-футболист "Спартака" попал в реанимацию
Футбол
 
12:24 28.11.2025
Экс-футболист "Спартака" попал в реанимацию
Экс-футболист "Спартака" попал в реанимацию
Экс-футболист "Спартака" попал в реанимацию
Бывший футболист московского "Спартака" Мухсин Мухамадиев находится в реанимации, сообщила РИА Новости его супруга Мохира Мухамадиева.
спорт, спартак москва
Футбол, Спорт, Спартак Москва
Экс-футболист "Спартака" попал в реанимацию

Чемпион России в составе "Спартака" Мухамадиев попал в реанимацию

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Бывший футболист московского "Спартака" Мухсин Мухамадиев находится в реанимации, сообщила РИА Новости его супруга Мохира Мухамадиева.
У Мухамадиева случился инсульт в феврале, после чего он перенес еще несколько апоплексических ударов.
"С 15 ноября находится в реанимации в больнице им. Вересаева. Состояние тяжелое, все время на ИВЛ", - сказала супруга Мухамадиева.
Мухамадиеву 59 лет, он чемпион России в составе "Спартака" (1994), выступал также за московские "Локомотив" и "Торпедо", тульский "Арсенал", турецкий "Анкарагюджю".
"Динамо" по сумме двух матчей прошло "Зенит" в Кубке России
27 ноября, 22:33
Футбол Спорт Спартак Москва
 
