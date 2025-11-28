Рейтинг@Mail.ru
Более 3,5 тысяч объектов благоустроят в Москве в 2026 году
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:16 28.11.2025 (обновлено: 15:16 02.12.2025)
Более 3,5 тысяч объектов благоустроят в Москве в 2026 году
Более 3,5 тысяч объектов благоустроят в Москве в 2026 году
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы благоустройства на 2026 год, более 3,5 тысячи объектов благоустроят в столице в следующем году.
москва, мневниковская пойма, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мневниковская пойма, Сергей Собянин
Более 3,5 тысяч объектов благоустроят в Москве в 2026 году

Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2026 год

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы благоустройства на 2026 год, более 3,5 тысячи объектов благоустроят в столице в следующем году.
"Утвердили планы благоустройства на 2026 год. Москва - мировой лидер по темпам улучшения городской среды. В этом году благоустроили свыше 3,7 тысячи объектов. При этом более чем 70% проектов - за пределами центра, по программе "Мой район". В следующем году работы охватят больше 3,5 тысячи объектов", - написал Собянин в мессенджере MAX.
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Около тысячи фонарей установили в ЮВАО в Москве
27 ноября, 14:58
Мэр отметил, что на сегодняшний день в столице благоустроили 64 территории набережных. Девять - в этом году, включая набережные в Парке Горького и музее-заповеднике "Коломенское".
"В 2026 (году - ред.) укрепим берега рядом со стадионом "Спартак" и начнём создавать комфортное пространство у воды в Мнёвниковской пойме. Также отремонтируем Фрунзенскую, Новодевичью, Лужнецкую, Ростовскую и Пречистенскую набережные - итого 7 объектов", - добавил он.
Глава города подчеркнул, что начиная с 2011 года обновлено 1195 общественных пространств, парков и озеленённых территорий. В этом году - 4 парка, 4 общественных пространства и 83 знаковых объекта, в том числе Триумфальную площадь и стадион МГТУ имени Баумана "Металлург".
"В планах - благоустройство 5 парков, 6 общественных пространств и 83 знаковых объектов. Среди них - участок вдоль улицы Нижние Мнёвники в Мнёвниковской пойме и Красногорский лесопарк с устройством флагманской лыжной трассы "Новая звезда", - уточнил мэр.
Собянин подчеркнул, что сегодня почти в каждом московском дворе есть "спортзал под открытым небом", что является обязательным элементом работ. Также изменен подход к созданию детских площадок: теперь это не просто песочницы и качели, а многофункциональные пространства для развития ребят.
"Всего в этом году мы отремонтировали и благоустроили больше 2,4 тысячи дворов. В планах на 2026 (год - ред.) - привести в порядок ещё свыше 2 тысяч", - пояснил он.
Кинопарк Москино в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Россети" обеспечили дополнительной мощностью кинопарк в Новой Москве
28 ноября, 13:47
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМневниковская поймаСергей Собянин
 
 
