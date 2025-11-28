Более 3,5 тысяч объектов благоустроят в Москве в 2026 году

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы благоустройства на 2026 год, более 3,5 тысячи объектов благоустроят в столице в следующем году.

"Утвердили планы благоустройства на 2026 год. Москва - мировой лидер по темпам улучшения городской среды. В этом году благоустроили свыше 3,7 тысячи объектов. При этом более чем 70% проектов - за пределами центра, по программе "Мой район". В следующем году работы охватят больше 3,5 тысячи объектов", - написал Собянин в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что на сегодняшний день в столице благоустроили 64 территории набережных. Девять - в этом году, включая набережные в Парке Горького и музее-заповеднике "Коломенское".

"В 2026 (году - ред.) укрепим берега рядом со стадионом "Спартак" и начнём создавать комфортное пространство у воды в Мнёвниковской пойме. Также отремонтируем Фрунзенскую, Новодевичью, Лужнецкую, Ростовскую и Пречистенскую набережные - итого 7 объектов", - добавил он.

Глава города подчеркнул, что начиная с 2011 года обновлено 1195 общественных пространств, парков и озеленённых территорий. В этом году - 4 парка, 4 общественных пространства и 83 знаковых объекта, в том числе Триумфальную площадь и стадион МГТУ имени Баумана "Металлург".

"В планах - благоустройство 5 парков, 6 общественных пространств и 83 знаковых объектов. Среди них - участок вдоль улицы Нижние Мнёвники в Мнёвниковской пойме и Красногорский лесопарк с устройством флагманской лыжной трассы "Новая звезда", - уточнил мэр.

Собянин подчеркнул, что сегодня почти в каждом московском дворе есть "спортзал под открытым небом", что является обязательным элементом работ. Также изменен подход к созданию детских площадок: теперь это не просто песочницы и качели, а многофункциональные пространства для развития ребят.