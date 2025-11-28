Мошенники предлагают фиктивные зимние скидки на ЖКХ

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Мошенники в России под видом сотрудников соцзащиты предлагают фиктивные "зимние" скидки на жилищно-коммунальные услуги, а в итоге крадут денежные средства, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.

"Злоумышленники, представляясь сотрудниками социальных служб, выманивают у граждан личные данные под предлогом "идентификации личности", что приводит к хищению денег с банковских карт", - сообщил он.

Так, сначала мошенники проводят "информационный" звонок, представляясь сотрудниками соцзащиты или районных управ. Они сообщают о якобы введении специальных "зимних" скидок на оплату ЖКХ и предлагают оформить соответствующие льготы.

Однако для получения льгот мошенники под предлогом "идентификации личности" или "привязки лицевого счета" запрашивают у гражданина одноразовые пароли из СМС, которые на самом деле являются кодами подтверждения банковских операций. Все время разговора с жертвой преступники создают иллюзию официального обращения, ссылаясь на несуществующие нормативные акты о сезонных льготах, пояснил эксперт.