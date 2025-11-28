Рейтинг@Mail.ru
"Просили не упоминать Россию": Монсон объяснил отказ во въезде в Молдавию - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
20:08 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/monson-2058491230.html
"Просили не упоминать Россию": Монсон объяснил отказ во въезде в Молдавию
"Просили не упоминать Россию": Монсон объяснил отказ во въезде в Молдавию - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
"Просили не упоминать Россию": Монсон объяснил отказ во въезде в Молдавию
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что власти Молдавии отказали ему во въезде в страну после того, как он отверг просьбу скрыть... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
2025-11-28T20:08:00+03:00
2025-11-28T20:08:00+03:00
единоборства
джефф монсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152910/04/1529100456_0:29:1500:873_1920x0_80_0_0_13d8ef4072583ce762904f210c223784.jpg
/20251117/monson-2055517813.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152910/04/1529100456_103:0:1436:1000_1920x0_80_0_0_6dcf1bc4790016fabff4d33d8d199aa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
джефф монсон
Единоборства, Джефф Монсон
"Просили не упоминать Россию": Монсон объяснил отказ во въезде в Молдавию

Монсон заявил, что ему запретили въезд в Молдавию по политическим причинам

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДжефф Монсон. Архивное фото
Джефф Монсон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что власти Молдавии отказали ему во въезде в страну после того, как он отверг просьбу скрыть татуировки и не упоминать Россию на пресс-конференции перед поединком с местным спортсменом Ионом Шолтояну.
Поединок должен был состояться 29 ноября.
"Меня вместе с моим тренером задержали в аэропорту Молдавии и отказали во въезде из-за моей поддержки России. Мне предлагали использовать макияж, чтобы замаскировать татуировку "Z" на шее, и не говорить о России во время пресс-конференции, но я отказался от этих просьб. Эти просьбы были для меня оскорбительными. Я никогда не буду скрывать, откуда я и кого поддерживаю. Мы все вместе. Мы большая семья", - сказал Монсон.
Ислам Махачев с командой - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Не самый зрелищный, но побеждает": Монсон о стиле боя Махачева
17 ноября, 16:41
 
ЕдиноборстваДжефф Монсон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Сибирь
    Автомобилист
    0
    1
  • Футбол
    29.11 14:00
    Акрон
    Нижний Новгород
  • Хоккей
    29.11 14:30
    Металлург Мг
    Барыс
  • Футбол
    29.11 16:30
    ЦСКА
    Оренбург
  • Хоккей
    29.11 17:00
    Спартак Москва
    Лада
  • Футбол
    29.11 17:30
    Бавария
    Санкт-Паули
  • Футбол
    29.11 18:00
    Манчестер Сити
    Лидс
  • Футбол
    29.11 18:15
    Барселона
    Алавес
  • Футбол
    29.11 19:00
    Монако
    ПСЖ
  • Футбол
    29.11 19:30
    Балтика
    Спартак Москва
  • Футбол
    29.11 20:00
    Ювентус
    Кальяри
  • Футбол
    29.11 22:45
    Милан
    Лацио
  • Футбол
    29.11 23:00
    Атлетико Мадрид
    Реал Овьедо
  • Хоккей
    29.11 22:00
    Рейнджерс
    Тампа-Бэй
  • Хоккей
    29.11 23:00
    Колорадо
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала