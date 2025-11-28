"Просили не упоминать Россию": Монсон объяснил отказ во въезде в Молдавию

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что власти Молдавии отказали ему во въезде в страну после того, как он отверг просьбу скрыть татуировки и не упоминать Россию на пресс-конференции перед поединком с местным спортсменом Ионом Шолтояну.