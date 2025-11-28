Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти направят 3 млрд руб на модернизацию медучреждений
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
17:56 28.11.2025
В Ленобласти направят 3 млрд руб на модернизацию медучреждений
В Ленобласти направят 3 млрд руб на модернизацию медучреждений - РИА Новости, 28.11.2025
В Ленобласти направят 3 млрд руб на модернизацию медучреждений
Правительство Ленинградской области выделит 3 миллиарда рублей на модернизацию медицинских учреждений, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.11.2025
В Ленобласти направят 3 млрд руб на модернизацию медучреждений

В Ленобласти на модернизацию медучреждений выделят 3 млрд рублей

© РИА Новости / Илья Питалев
Рублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Правительство Ленинградской области выделит 3 миллиарда рублей на модернизацию медицинских учреждений, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Правительство Ленинградской области направит 3 млрд рублей на капитальный ремонт и модернизацию около 40 медицинских учреждений региона в 2026 году. В числе объектов - больница в поселке Вырица и новый Центр общей врачебной практики во Всеволожске", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточнятся, что медицинский центр во Всеволожске сможет принимать до 200 пациентов в смену. Для этого его оснастят современным оборудованием и откроют в нём кабинеты: диагностики, вакцинации, стоматолога и физиотерапевтии.
"Масштабные инвестиции в здравоохранение позволят не только построить новые современные учреждения, но и провести точечную модернизацию ключевых больниц в районах области. Отдельное внимание будет уделено больнице в поселке Вырица. Сейчас на согласовании находится проектно-сметная документация на осуществление капитального ремонта здания больницы", - рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.
По его словам, ориентировочная стоимость капитальных работ больницы в Вырице превысит 205 миллионов рублей.
