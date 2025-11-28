В Ленобласти направят 3 млрд руб на модернизацию медучреждений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Правительство Ленинградской области выделит 3 миллиарда рублей на модернизацию медицинских учреждений, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Правительство Ленинградской области направит 3 млрд рублей на капитальный ремонт и модернизацию около 40 медицинских учреждений региона в 2026 году. В числе объектов - больница в поселке Вырица и новый Центр общей врачебной практики во Всеволожске", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточнятся, что медицинский центр во Всеволожске сможет принимать до 200 пациентов в смену. Для этого его оснастят современным оборудованием и откроют в нём кабинеты: диагностики, вакцинации, стоматолога и физиотерапевтии.

"Масштабные инвестиции в здравоохранение позволят не только построить новые современные учреждения, но и провести точечную модернизацию ключевых больниц в районах области. Отдельное внимание будет уделено больнице в поселке Вырица. Сейчас на согласовании находится проектно-сметная документация на осуществление капитального ремонта здания больницы", - рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.