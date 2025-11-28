Неизвестные обстреляли отряд индийских пограничников на границе с Мьянмой

Ситуация в районе индийско-мьянманской границы остается напряженной, министерство обороны Индии ввело дополнительные силы в район для поддержания безопасности, на данный момент ни одна организация не взяла ответственность за нападение.

Ассамские стрелки – военизированная организация, находящаяся под управлением индийского министерства внутренних дел, которая привлекается к патрулированию приграничных территорий на севере Индии. Это не первый случай, когда неизвестные нападают на индийских пограничников. Например, в сентябре 2025 года они устроили засаду и обстреляли грузовик, перевозящий ассамских стрелков. Двое человек были убиты, четверо – ранены.