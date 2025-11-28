Рейтинг@Mail.ru
Неизвестные обстреляли отряд индийских пограничников на границе с Мьянмой - РИА Новости, 28.11.2025
15:35 28.11.2025
Неизвестные обстреляли отряд индийских пограничников на границе с Мьянмой
Неизвестные обстреляли отряд индийских пограничников на границе с Мьянмой
2025-11-28T15:35:00+03:00
2025-11-28T15:35:00+03:00
Неизвестные обстреляли отряд индийских пограничников на границе с Мьянмой

На границе Индии и Мьянмы неизвестные обстреляли отряд ассамских стрелков

Сотрудники индийской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Неизвестные обстреляли отряд индийских пограничников, патрулировавший границу между Индией и Мьянмой, информация о числе погибших и пострадавших пока не раскрывается, сообщает газета The New Indian Express.
Ситуация в районе индийско-мьянманской границы остается напряженной, министерство обороны Индии ввело дополнительные силы в район для поддержания безопасности, на данный момент ни одна организация не взяла ответственность за нападение.
"Отряд ассамских стрелков во время патрулирования территории был обстрелян террористами в округе Тенгноупал штата Манипур на границе между Индией и Мьянмой рано утром 28 ноября 2025 года. По нападавшим немедленно был нанесен ответный удар с соблюдением мер осторожности и контроля, принимая во внимание безопасность гражданского населения", – приводит цитату из сообщения министерства обороны Индии газета The New Indian Express.
Ассамские стрелки – военизированная организация, находящаяся под управлением индийского министерства внутренних дел, которая привлекается к патрулированию приграничных территорий на севере Индии. Это не первый случай, когда неизвестные нападают на индийских пограничников. Например, в сентябре 2025 года они устроили засаду и обстреляли грузовик, перевозящий ассамских стрелков. Двое человек были убиты, четверо – ранены.
