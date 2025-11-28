Рейтинг@Mail.ru
Российские хоккеисты попали в базу "Миротворца"
Хоккей
 
28.11.2025
Российские хоккеисты попали в базу "Миротворца"
Российские хоккеисты попали в базу "Миротворца"
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу российских хоккеистов, в том числе Илью Ковальчука, Валерия Каменских и Вячеслава Буцаева,... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Российские хоккеисты попали в базу "Миротворца"

Сайт "Миротворец" внес Ковальчука, Каменских и Буцаева в свою базу

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу российских хоккеистов, в том числе Илью Ковальчука, Валерия Каменских и Вячеслава Буцаева, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
На ресурсе указано, что российские спортсмены внесены в скандальную базу за якобы "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
