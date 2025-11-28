Российские хоккеисты попали в базу "Миротворца"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу российских хоккеистов, в том числе Илью Ковальчука, Валерия Каменских и Вячеслава Буцаева, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.

На ресурсе указано, что российские спортсмены внесены в скандальную базу за якобы "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".