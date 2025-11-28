Министр обороны Румынии после скандала подал в отставку

КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну заявил, что уходит в отставку. Решение принято на фоне скандала с резюме министра.

Он заявил, что не хочет, чтобы обсуждения его профессиональной подготовки и ошибок, сделанных много лет назад, отвлекли руководство страны от работы.