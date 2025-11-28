Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Румынии после скандала подал в отставку - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 28.11.2025 (обновлено: 16:44 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/ministr-2058419038.html
Министр обороны Румынии после скандала подал в отставку
Министр обороны Румынии после скандала подал в отставку - РИА Новости, 28.11.2025
Министр обороны Румынии после скандала подал в отставку
Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну заявил, что уходит в отставку. Решение принято на фоне скандала с резюме министра. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T16:40:00+03:00
2025-11-28T16:44:00+03:00
в мире
румыния
россия
бухарест
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058420192_0:465:2048:1617_1920x0_80_0_0_3eb43a7f949a3a28a57c59877904693b.jpg
https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015146648.html
румыния
россия
бухарест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058420192_0:309:2049:1845_1920x0_80_0_0_714d9e25f52d598df4ccb029ec32a735.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, россия, бухарест, facebook
В мире, Румыния, Россия, Бухарест, Facebook
Министр обороны Румынии после скандала подал в отставку

Министр обороны Румынии Моштяну на фоне скандала с резюме подал в отставку

© Getty Images / Thierry MonasseИонуц Моштяну
Ионуц Моштяну - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Ионуц Моштяну. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну заявил, что уходит в отставку. Решение принято на фоне скандала с резюме министра.
"Сегодня я подал заявление об отставке с поста министра национальной обороны. Я обсудил этот вопрос с президентом, премьер-министром, председателем партии и некоторыми моими коллегами, я благодарю их за поддержку и доверие", - написал Моштяну на своей странице в соцсети Facebook*.
Он заявил, что не хочет, чтобы обсуждения его профессиональной подготовки и ошибок, сделанных много лет назад, отвлекли руководство страны от работы.
Моштяну принял решение об отставке на фоне скандала, возникшего из-за его резюме, где было указано, что он учился в частном университета Бухареста "Атенеум". После опровержения этой информации со стороны "Атенеума" министр опубликовал фото другого диплома - университета Биотерра, заявив, что изначально была "ошибка". Румынская пресса сообщает, что между версиями резюме и представленным дипломом есть и другие "серьезные несоответствия".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отвечает на вопросы журналистов после объявления о своей отставке в Бухаресте. 5 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Премьер Румынии подал в отставку
5 мая, 19:11
 
В миреРумынияРоссияБухарестFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала