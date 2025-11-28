Рейтинг@Mail.ru
Метавселенная ВДНХ: интерактивные экспозиции, исторические хроники
14:16 28.11.2025
Метавселенная ВДНХ: интерактивные экспозиции, исторические хроники
Метавселенная ВДНХ (МетаВДНХ) стала новой страницей в истории выставки. С ее помощью любой житель России может погрузиться в виртуальное пространство
Метавселенная ВДНХ: интерактивные экспозиции, исторические хроники

Метавселенная ВДНХ (МетаВДНХ) стала новой страницей в истории выставки. С ее помощью любой житель России может погрузиться в виртуальное пространство: прогуляться или прокатиться на самокате по аллеям, насладиться архитектурными шедеврами и исследовать знаменитые павильоны.

Иммерсивный проект на базе Цифрового двойника Москвы

МетаВДНХ — просветительско-образовательный проект Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы, запущенный в августе 2024 года. Для реализации проекта была взята актуальная 3D-копия территории ВДНХ из Цифрового двойника города. Это точная цифровая копия города с множеством информационных и аналитических слоев, которая используется для принятия управленческих решений.
Главная выставка страны неслучайно выбрана в качестве первого общедоступного цифрового двойника – метавселенная создана к 85-летию ВДНХ. В виртуальную модель выставки разработчики добавили гигабайты образовательного, культурно-исторического и развлекательного контента, а для интерактивности — игровые механики управления.
В результате была создана цифровая среда, позволяющая любому пользователю самостоятельно или с друзьями передвигаться по территории оцифрованной ВДНХ, изучать павильоны и экспозиции и наслаждаться эффектом присутствия, наблюдая смену времени суток и природные явления в режиме реального времени. Перед началом прогулки можно настроить аватар — выбрать одежду, прическу, черты лица. Управление персонажем простое и интуитивное, как в компьютерных играх.
По замыслу создателей, доступность цифрового пространства призвана помочь сохранению наследия знаковой достопримечательности не только столицы, но и всей страны. Кроме того, МетаВДНХ способствует развитию культурных, туристических и образовательных проектов в цифровой среде.

Как попасть в МетаВДНХ

Чтобы посетить МетаВДНХ, достаточно авторизоваться на сайте проекта с помощью Mos ID (учетной записи портала mos.ru) и выбрать удобные дату и время посещения. Попасть в МетаВДНХ можно с любого устройства со стабильным доступом в интернет. Виртуальную копию выставки можно скачать на компьютер: в этом случае гулять по метавселенной можно без предварительной записи.

Экскурсия с Ваней Дмитриенко — путешествие во времени в мир науки и космоса

В рамках геймифицированной экскурсии гости могут пройтись по павильонам "Космос", музею "АТОМ" и аттракциону "Круговая кинопанорама". Главным гидом этой виртуальной прогулки стал артист Ваня Дмитриенко, воплощенный в образе цифрового аватара.
Во время экскурсии участники могут побывать в космосе, запустить ядерный реактор, узнать о технологиях, которые позволяли снимать фильмы в формате 360 градусов более полувека назад, и даже переместиться во времени.

Хроники Победы: как история оживает в цифровом пространстве

К 80-летию Победы ДИТ Москвы представил иммерсивный проект в метавселенной главной выставки страны — "Хроники Победы". Пользователь может посмотреть исторические военные кадры и архивные съемки, послушать и спеть песни той эпохи, увидеть, как проходил первый Парад Победы в 1945 году, и многое другое.

Выставка-форум "Россия" продолжается в метавселенной ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия", собравшая миллионы гостей и рассказавшая о главных достижениях страны, работала на ВДНХ с ноября 2023 по июль 2024 года. Семь павильонов выставки продолжили функционировать в метавселенной.
Так, в павильоне "СИБУР. Дом полимеров" можно узнать, как создаются полимеры и где они применяются. Павильон "Сбер" посвящен истории банка и последним достижениям в области цифровизации и искусственного интеллекта. В свою очередь, павильон "Умный город" знакомит с современными цифровыми проектами и сервисами Москвы, которые помогают управлять многомиллионным городом. А оцифрованная экспозиция музея "АТОМ" рассказывает о физических законах и устройстве нашей Вселенной, позволяет совершить погружение в мир атома. Также в метавселенной доступны павильоны "Первые в России — страна возможностей", "ВЭБ.РФ" и "Умные финансы". Все объекты воссозданы с большим вниманием к деталям и текстурам, для полного погружения в большинстве залов можно включить аудиогиды времен проведения выставки.
Иммерсивные технологии и игровые механики, используемые в МетаВДНХ, совмещают развлекательный и познавательный контент, что привлекает пользователей разных поколений.
