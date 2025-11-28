Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал коррупционный скандал на Украине - РИА Новости, 28.11.2025
20:51 28.11.2025
Медведев прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Коррупционная власть вокруг "просроченного киевского клоуна" посыпалась, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:51:00+03:00
2025-11-28T20:51:00+03:00
дмитрий медведев
владимир зеленский
андрей ермак
единая россия
украина
украина
дмитрий медведев, владимир зеленский, андрей ермак, единая россия, украина
Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Единая Россия, Украина
Медведев прокомментировал коррупционный скандал на Украине

Медведев: коррупционная власть вокруг киевского клоуна посыпалась

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Коррупционная власть вокруг "просроченного киевского клоуна" посыпалась, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В пятницу Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы его офиса Андрея Ермака.
"Коррупционная власть вокруг просроченного киевского клоуна посыпалась", - написал Медведев в своем канале на платформе Max.
Дмитрий МедведевВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакЕдиная РоссияУкраина
 
 
