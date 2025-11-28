https://ria.ru/20251128/medvedev-2058508072.html
Медведев прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Медведев прокомментировал коррупционный скандал на Украине - РИА Новости, 28.11.2025
Медведев прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Коррупционная власть вокруг "просроченного киевского клоуна" посыпалась, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:51:00+03:00
2025-11-28T20:51:00+03:00
2025-11-28T20:51:00+03:00
дмитрий медведев
владимир зеленский
андрей ермак
единая россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_06e99000540579ce1bf13256f65d2ab1.jpg
https://ria.ru/20251128/medvedev-2058506441.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058104771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50c9c5ead75459d3cd0b9fc00084d1da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, владимир зеленский, андрей ермак, единая россия, украина
Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Единая Россия, Украина
Медведев прокомментировал коррупционный скандал на Украине
Медведев: коррупционная власть вокруг киевского клоуна посыпалась