Медведев считает, что не Зеленский подпишет мирный договор
Медведев считает, что не Зеленский подпишет мирный договор - РИА Новости, 28.11.2025
Медведев считает, что не Зеленский подпишет мирный договор
Владимиру Зеленскому не быть тем, кто подпишет мирный договор, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:40:00+03:00
2025-11-28T20:40:00+03:00
2025-11-28T20:41:00+03:00
россия
Медведев считает, что не Зеленский подпишет мирный договор
Медведев считает, что Зеленскому не быть тем, кто подпишет мирный договор