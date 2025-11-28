Рейтинг@Mail.ru
Медведев считает, что не Зеленский подпишет мирный договор - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 28.11.2025 (обновлено: 20:41 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/medvedev-2058505738.html
Медведев считает, что не Зеленский подпишет мирный договор
Медведев считает, что не Зеленский подпишет мирный договор - РИА Новости, 28.11.2025
Медведев считает, что не Зеленский подпишет мирный договор
Владимиру Зеленскому не быть тем, кто подпишет мирный договор, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T20:40:00+03:00
2025-11-28T20:41:00+03:00
в мире
россия
дмитрий медведев
владимир зеленский
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595448149_0:0:2707:1523_1920x0_80_0_0_03e4beffe7747a7650f4954c9d749a7f.jpg
https://ria.ru/20251128/medvedev-2058503891.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595448149_0:0:2707:2031_1920x0_80_0_0_0486f091c53f43695fa846e45576f9f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, единая россия
В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Единая Россия
Медведев считает, что не Зеленский подпишет мирный договор

Медведев считает, что Зеленскому не быть тем, кто подпишет мирный договор

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Владимиру Зеленскому не быть тем, кто подпишет мирный договор, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Даже если он ещё посидит в своём офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа, ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор", - написал Медведев в своем канале на платформе Max.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Медведев заявил о нелегитимности Зеленского и крахе его системы
Вчера, 20:36
 
В миреРоссияДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала