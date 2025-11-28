Рейтинг@Mail.ru
Мединский назвал интерес россиян к истории рациональным
16:55 28.11.2025
Мединский назвал интерес россиян к истории рациональным
общество, россия, владимир мединский
Общество, Россия, Владимир Мединский
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский назвал рационально объяснимым интерес россиян к истории, потому что в ней они ищут не только ответы на актуальные вопросы, но и уверенность в том, чтобы с ними справиться.
"С одной стороны, это поиск ответов на сегодняшние проблемные вопросы, с другой стороны, поиск уверенности: если наши предки пережили смуту, революцию, гражданскую войну, нашествие гитлеровцев, Ордынское нашествие, неужели мы не справимся с теми небольшими по всемирным меркам проблемами, которые периодически сваливаются на Россию сегодня. Поэтому здесь интерес к истории очень объяснимый рационально", - сказал Мединский журналистам.
По его словам, в тяжёлые времена в любой стране, кристаллизуется интерес к национальной истории, потому что это вопрос поиска корней и попытки найти ответ на вопрос, как в похожих ситуациях предки справлялись с проблемами, какие они находили выходы, решения.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Мединский высмеял "открытия" Каллас в области военной истории
Вчера, 14:32
 
