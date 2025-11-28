Мединский назвал интерес россиян к истории рациональным

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский назвал рационально объяснимым интерес россиян к истории, потому что в ней они ищут не только ответы на актуальные вопросы, но и уверенность в том, чтобы с ними справиться.