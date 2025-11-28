https://ria.ru/20251128/medinskij-2058426090.html
Мединский назвал интерес россиян к истории рациональным
Мединский назвал интерес россиян к истории рациональным
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский назвал рационально объяснимым интерес россиян к истории, потому что в ней они ищут не только ответы на актуальные вопросы, но и уверенность в том, чтобы с ними справиться.
"С одной стороны, это поиск ответов на сегодняшние проблемные вопросы, с другой стороны, поиск уверенности: если наши предки пережили смуту, революцию, гражданскую войну, нашествие гитлеровцев, Ордынское нашествие, неужели мы не справимся с теми небольшими по всемирным меркам проблемами, которые периодически сваливаются на Россию
сегодня. Поэтому здесь интерес к истории очень объяснимый рационально", - сказал Мединский
журналистам.
По его словам, в тяжёлые времена в любой стране, кристаллизуется интерес к национальной истории, потому что это вопрос поиска корней и попытки найти ответ на вопрос, как в похожих ситуациях предки справлялись с проблемами, какие они находили выходы, решения.