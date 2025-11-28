Рейтинг@Mail.ru
Мединский высмеял "открытия" Каллас в области военной истории - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 28.11.2025 (обновлено: 16:26 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/medinskij-2058355946.html
Мединский высмеял "открытия" Каллас в области военной истории
Мединский высмеял "открытия" Каллас в области военной истории - РИА Новости, 28.11.2025
Мединский высмеял "открытия" Каллас в области военной истории
Помощник президента РФ Владимир Мединский с иронией отреагировал на "крупные научные открытия" главы евродипломатии Каи Каллас в области военной истории,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T14:32:00+03:00
2025-11-28T16:26:00+03:00
в мире
россия
владимир мединский
кайя каллас
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024670797_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_ef480b3eb18995927467034931891ab6.jpg
https://ria.ru/20251127/zaharova-2058209660.html
https://ria.ru/20251127/malinen-2058092006.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024670797_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_8f582686fe4fcc701989b0d5f7b4fcd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир мединский, кайя каллас, евросоюз
В мире, Россия, Владимир Мединский, Кайя Каллас, Евросоюз
Мединский высмеял "открытия" Каллас в области военной истории

Мединский с иронией отреагировал на открытия Каллас в области военной истории

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский с иронией отреагировал на "крупные научные открытия" главы евродипломатии Каи Каллас в области военной истории, которые назвал "калласальными".
Заявления Каллас о России он прокомментировал в своем telegram-канале.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Каллас нужно вызвать санитаров, заявила Захарова
27 ноября, 23:07
"За последние 100 лет Россия напала на более чем 19 стран. На некоторые из них – по 3-4 раза. Ни одна из этих стран не нападала на Россию". (Верховный представитель ЕС по иностранным делам К.Каллас)", - написал он, сопроводив публикацию видеозаписью ее выступления.
Ниже он прокомментировал эти заявления главы евродипломатии.
"Дочь члена КПСС и видного деятеля Эстонской ССР, по наследству занявшаяся дипломатией, совершила сразу ряд крупных научных открытий в области военной истории. Вынужден следующим постом детализировать, на кого и когда Россия нападала, выделив основные моменты", - сообщил Мединский, возглавляющий Российское военно-историческое общество.
Свою публикацию он дополнил постскриптумом, обратившись к подписчикам с вопросом: "А что думаете вы об этих КАЛЛАСальных открытиях?".
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Ждет судный день". На Западе пригрозили Каллас после слов о России
27 ноября, 16:43
 
В миреРоссияВладимир МединскийКайя КалласЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала