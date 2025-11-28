Мединский высмеял "открытия" Каллас в области военной истории

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский с иронией отреагировал на "крупные научные открытия" главы евродипломатии Каи Каллас в области военной истории, которые назвал "калласальными".
Заявления Каллас о России он прокомментировал в своем telegram-канале.
"За последние 100 лет Россия напала на более чем 19 стран. На некоторые из них – по 3-4 раза. Ни одна из этих стран не нападала на Россию". (Верховный представитель ЕС по иностранным делам К.Каллас)", - написал он, сопроводив публикацию видеозаписью ее выступления.
Ниже он прокомментировал эти заявления главы евродипломатии.
"Дочь члена КПСС и видного деятеля Эстонской ССР, по наследству занявшаяся дипломатией, совершила сразу ряд крупных научных открытий в области военной истории. Вынужден следующим постом детализировать, на кого и когда Россия нападала, выделив основные моменты", - сообщил Мединский, возглавляющий Российское военно-историческое общество.
Свою публикацию он дополнил постскриптумом, обратившись к подписчикам с вопросом: "А что думаете вы об этих КАЛЛАСальных открытиях?".
