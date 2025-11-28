Мединский высмеял "открытия" Каллас в области военной истории

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский с иронией отреагировал на "крупные научные открытия" главы евродипломатии Каи Каллас в области военной истории, которые назвал "калласальными".

Ниже он прокомментировал эти заявления главы евродипломатии.

Свою публикацию он дополнил постскриптумом, обратившись к подписчикам с вопросом: "А что думаете вы об этих КАЛЛАСальных открытиях?".