МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил состав новой правительственной комиссии по промышленности, ее возглавил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава правительственной комиссии по промышленности. Новый коллегиальный орган возглавит первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров", - сообщили в пресс-службе.
Помимо него в состав комиссии вошли еще 11 человек. Как уточнили в кабмине, это руководители ключевых федеральных министерств и представители комитета Госдумы по промышленности и торговле.
Правительственная комиссия по промышленности была создана в начале ноября в результате преобразования правкомиссии по импортозамещению. Основная задача обновленной комиссии – координировать деятельность органов власти в решении различных вопросов промышленной политики.
Также среди функций комиссии - оперативное решение вопросов, касающихся создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в продукции промышленного производства, а также вывода конкурентоспособных товаров, работ и услуг на внешние рынки.