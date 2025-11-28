Мишустин утвердил состав новой правительственной комиссии по промышленности

Правительственная комиссия по промышленности была создана в начале ноября в результате преобразования правкомиссии по импортозамещению. Основная задача обновленной комиссии – координировать деятельность органов власти в решении различных вопросов промышленной политики.

Также среди функций комиссии - оперативное решение вопросов, касающихся создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в продукции промышленного производства, а также вывода конкурентоспособных товаров, работ и услуг на внешние рынки.