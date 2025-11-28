Рейтинг@Mail.ru
28.11.2025

Мишустин утвердил состав новой правительственной комиссии по промышленности
10:13 28.11.2025
Мишустин утвердил состав новой правительственной комиссии по промышленности
Мишустин утвердил состав новой правительственной комиссии по промышленности - РИА Новости, 28.11.2025
Мишустин утвердил состав новой правительственной комиссии по промышленности
Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил состав новой правительственной комиссии по промышленности, ее возглавил первый вице-премьер РФ Денис... РИА Новости, 28.11.2025
экономика, россия, михаил мишустин, денис мантуров, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Госдума РФ
Мишустин утвердил состав новой правительственной комиссии по промышленности

Мантуров возглавил новую правительственную комиссию по промышленности

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил состав новой правительственной комиссии по промышленности, ее возглавил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении состава правительственной комиссии по промышленности. Новый коллегиальный орган возглавит первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров", - сообщили в пресс-службе.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Чжэнцзянского университета - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Россия и Китай отобрали 15 научных проектов для развития промышленности
3 ноября, 07:57
Помимо него в состав комиссии вошли еще 11 человек. Как уточнили в кабмине, это руководители ключевых федеральных министерств и представители комитета Госдумы по промышленности и торговле.
Правительственная комиссия по промышленности была создана в начале ноября в результате преобразования правкомиссии по импортозамещению. Основная задача обновленной комиссии – координировать деятельность органов власти в решении различных вопросов промышленной политики.
Также среди функций комиссии - оперативное решение вопросов, касающихся создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в продукции промышленного производства, а также вывода конкурентоспособных товаров, работ и услуг на внешние рынки.
Флаги РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Россия стала пятой в мире по вкладу промышленности в экономику
19 июля, 09:14
 
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Госдума РФ
 
 
