Анохин наградил 15 многодетных мам в преддверии праздника

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Василий Анохин 27 ноября наградил 15 многодетных мам Почетным знаком Смоленской области "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной.

Награждение прошло в преддверии Дня матери, который в этом году в России будут отмечать 30 ноября.

"Этой награды удостаиваются мамы, которые воспитывают четырех или более детей. Сегодня в торжественном мероприятии приняли участие мамы, воспитывающие 36 девочек и 32 мальчика. Всего почетным знаком "Материнская слава" в Смоленской области отмечены 488 многодетных женщин", - написал Анохин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в регионе вопросам материнства и детства уделяют особое внимание. В Смоленской области в настоящее время почти 87 тысяч семей, каждая 10-я – многодетная.

"Многое делаем, чтобы поддержать многодетные семьи. Реализуем комплекс мер поддержки. В 2026 году не только сохраним действующие меры, но и расширим их", - отметил глава региона.

Так, в следующем году планируют ввести три новых меры поддержки в рамках регионального проекта "Многодетная семья": компенсация не менее 50 % стоимости обучения в СПО и вузах одного из детей многодетной семьи при рождении третьего или последующих детей; единовременная выплата в размере не менее 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье; единовременная выплата в размере не менее 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения.

Кроме того, будет расширена категория семей, которые могут воспользоваться услугами пунктов проката, а также перечень предметов первой необходимости. Всего в программу по повышению рождаемости до 2027 года входит почти 70 мероприятий.