Анохин наградил 15 многодетных мам в преддверии праздника
Смоленская область
Смоленская область
 
12:42 28.11.2025
Анохин наградил 15 многодетных мам в преддверии праздника
Анохин наградил 15 многодетных мам в преддверии праздника - РИА Новости, 28.11.2025
Анохин наградил 15 многодетных мам в преддверии праздника
Губернатор Василий Анохин 27 ноября наградил 15 многодетных мам Почетным знаком Смоленской области "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной. РИА Новости, 28.11.2025
смоленская область
общество
смоленская область
василий анохин
россия
смоленская область
россия
Новости
общество, смоленская область, василий анохин, россия
Смоленская область, Общество, Смоленская область, Василий Анохин, Россия
Анохин наградил 15 многодетных мам в преддверии праздника

Василий Анохин наградил 15 многодетных мам в преддверии праздника

Девушка с ребенком
Девушка с ребенком
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Девушка с ребенком. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Губернатор Василий Анохин 27 ноября наградил 15 многодетных мам Почетным знаком Смоленской области "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной.
Награждение прошло в преддверии Дня матери, который в этом году в России будут отмечать 30 ноября.
На прямую линию смоленского губернатора поступило более 1,5 тысячи вопросов
26 ноября, 09:21
На прямую линию смоленского губернатора поступило более 1,5 тысячи вопросов
26 ноября, 09:21
"Этой награды удостаиваются мамы, которые воспитывают четырех или более детей. Сегодня в торжественном мероприятии приняли участие мамы, воспитывающие 36 девочек и 32 мальчика. Всего почетным знаком "Материнская слава" в Смоленской области отмечены 488 многодетных женщин", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в регионе вопросам материнства и детства уделяют особое внимание. В Смоленской области в настоящее время почти 87 тысяч семей, каждая 10-я – многодетная.
"Многое делаем, чтобы поддержать многодетные семьи. Реализуем комплекс мер поддержки. В 2026 году не только сохраним действующие меры, но и расширим их", - отметил глава региона.
Так, в следующем году планируют ввести три новых меры поддержки в рамках регионального проекта "Многодетная семья": компенсация не менее 50 % стоимости обучения в СПО и вузах одного из детей многодетной семьи при рождении третьего или последующих детей; единовременная выплата в размере не менее 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье; единовременная выплата в размере не менее 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения.
Кроме того, будет расширена категория семей, которые могут воспользоваться услугами пунктов проката, а также перечень предметов первой необходимости. Всего в программу по повышению рождаемости до 2027 года входит почти 70 мероприятий.
"Спасибо всем матерям Смоленской области за любовь и заботу о своих детях. Отдельные слова благодарности матерям наших защитников. Ваше терпение и самоотверженность служат примером и вдохновением для всех нас!" - резюмировал глава региона.
Анохин: среднюю школу в Дорогобуже отремонтируют с помощью ПАО "Дорогобуж"
26 ноября, 20:59
Анохин: среднюю школу в Дорогобуже отремонтируют с помощью ПАО "Дорогобуж"
26 ноября, 20:59
 
Смоленская область Общество Смоленская область Василий Анохин Россия
 
 
