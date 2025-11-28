Ликсутов: 600 компаний будут работать в ОЭЗ "Технополис Москва" к 2030 году

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В скором времени площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" будут значительно расширены, а к 2030 году там будут работать примерно 600 компаний, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Расширение особой экономической зоны “Технополис Москва” — один из ключевых элементов стратегии развития промышленности столицы до 2030 года. По поручению Сергея Собянина мы создаем комфортные условия для запуска новых высокотехнологичных производств на территории ОЭЗ: строим инновационную инфраструктуру для размещения предприятий под ключ, предоставляем резидентам налоговые и таможенные льготы. Рассчитываем, что уже через несколько лет количество компаний здесь достигнет 600, а объем инвестиций в развитие площадок составит около 1,2 триллиона рублей", — подчеркнул Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

В ОЭЗ "Технополис Москва" работает более 230 высокотехнологичных компаний, где трудятся свыше 28 тысяч человек. Предприятия выпускают современные лекарственные средства, медицинские изделия, микроэлектронику, беспилотные авиасистемы, лифты, аккумуляторы, инновационные изделия для космической отрасли, комплектующие к электромобилям и другую продукцию. Планируется, что к 2030 году в особой экономической зоне создадут свыше 90 тысяч рабочих мест.