Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: 600 компаний будут работать в ОЭЗ "Технополис Москва" к 2030 году - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:03 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/liksutov-2058204978.html
Ликсутов: 600 компаний будут работать в ОЭЗ "Технополис Москва" к 2030 году
Ликсутов: 600 компаний будут работать в ОЭЗ "Технополис Москва" к 2030 году - РИА Новости, 28.11.2025
Ликсутов: 600 компаний будут работать в ОЭЗ "Технополис Москва" к 2030 году
В скором времени площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" будут значительно расширены, а к 2030 году там будут работать примерно 600... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T09:03:00+03:00
2025-11-28T09:03:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058204082_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9575fcd776ccc4a806d124d9691ee631.jpg
https://ria.ru/20251125/liksutov-2057340438.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058204082_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_b3739d0b120307f853346f784e92f157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, максим ликсутов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов
Ликсутов: 600 компаний будут работать в ОЭЗ "Технополис Москва" к 2030 году

Максим Ликсутов: площади ОЭЗ "Технополис Москва" увеличат к 2030 году

© Фото : Пресс-служба ДИППОсобая экономическая зона "Технополис Москва"
Особая экономическая зона Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Особая экономическая зона "Технополис Москва". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В скором времени площадки особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" будут значительно расширены, а к 2030 году там будут работать примерно 600 компаний, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Расширение особой экономической зоны “Технополис Москва” — один из ключевых элементов стратегии развития промышленности столицы до 2030 года. По поручению Сергея Собянина мы создаем комфортные условия для запуска новых высокотехнологичных производств на территории ОЭЗ: строим инновационную инфраструктуру для размещения предприятий под ключ, предоставляем резидентам налоговые и таможенные льготы. Рассчитываем, что уже через несколько лет количество компаний здесь достигнет 600, а объем инвестиций в развитие площадок составит около 1,2 триллиона рублей", — подчеркнул Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
В ОЭЗ "Технополис Москва" работает более 230 высокотехнологичных компаний, где трудятся свыше 28 тысяч человек. Предприятия выпускают современные лекарственные средства, медицинские изделия, микроэлектронику, беспилотные авиасистемы, лифты, аккумуляторы, инновационные изделия для космической отрасли, комплектующие к электромобилям и другую продукцию. Планируется, что к 2030 году в особой экономической зоне создадут свыше 90 тысяч рабочих мест.
В настоящий момент столичная ОЭЗ включает в себя 10 площадок. Их совокупная площадь - свыше 390 гектаров. Через пять лет площадь намерены увеличить до 600 гектаров. Также намечено значительное увеличение площади общественно-деловой и промышленной инфраструктуры: с 1,8 миллиона квадратных метров до 5,7 миллиона.
Ликсутов: офсеты помогут Москве при переходе на российские технологии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Ликсутов: офсеты помогут Москве при переходе на российские технологии
25 ноября, 11:05
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим Ликсутов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала