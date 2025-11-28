Рейтинг@Mail.ru
В 14 лет стал звездой, а в 30 — лидером ОПГ: история Сергея Шевкуненко - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/lider-2058091070.html
В 14 лет стал звездой, а в 30 — лидером ОПГ: история Сергея Шевкуненко
В 14 лет стал звездой, а в 30 — лидером ОПГ: история Сергея Шевкуненко - РИА Новости, 28.11.2025
В 14 лет стал звездой, а в 30 — лидером ОПГ: история Сергея Шевкуненко
Во времена СССР и дети и взрослые с увлечением смотрели популярные фильмы по произведениям Анатолия Рыбакова — "Кортик" и "Бронзовую птицу". Особенно сильно... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T17:10:00+03:00
2025-11-28T17:10:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152242/43/1522424315_0:49:720:454_1920x0_80_0_0_11ec0ca9bcc1e62c0415f65f17ab17b0.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152242/43/1522424315_9:0:710:526_1920x0_80_0_0_ccc40fd3855496f1485f333e94adf284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

В 14 лет стал звездой, а в 30 — лидером ОПГ: история Сергея Шевкуненко

© Беларусьфильм (1974)Кадр из фильма "Кортик"
Кадр из фильма Кортик - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Беларусьфильм (1974)
Кадр из фильма "Кортик"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Во времена СССР и дети и взрослые с увлечением смотрели популярные фильмы по произведениям Анатолия Рыбакова — "Кортик" и "Бронзовую птицу". Особенно сильно многим нравился один и главных героев этих кинолент — Миша Поляков.
Юному актеру Сергею Шевкуненко, сыгравшему Мишу, прочили большое будущее в кино, но его жизнь сложилась иначе.

Знаковые кинопробы

Сергей Шевкуненко родился 20 ноября 1959 года в семье, связанной с искусством. Отец возглавлял Второе творческое объединение "Мосфильма", мама служила в театре. Когда на свет появился Сережа, родителям было по 40 лет, а их дочери Ольге — уже 14.
© РИА Новости / Илья ПиталевНа территории киностудии "Мосфильм"
На территории киностудии Мосфильм - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
На территории киностудии "Мосфильм"
Вскоре семью потряс удар — от болезни умер отец мальчика. Через некоторое время сестра Ольга, до этого присматривавшая за братом, эмигрировала с мужем. И мама осталась вдвоем с сыном.
Постепенно Сергей связался с дурной компанией. Чтобы оградить сына от нехорошего влияния, мама начала водить его на пробы в кино. Оказалось, судьба благоволила Сергею: он сыграл главную роль в фильме "Кортик", получившем оглушительный успех. Затем продолжение — "Бронзовая птица", и снова фильм ставит рекорды популярности.
© Союзтелефильм (1974)Кадр из сериала "Бронзовая птица"
Кадр из сериала Бронзовая птица - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Союзтелефильм (1974)
Кадр из сериала "Бронзовая птица"

Беспрекословный авторитет

К 15 годам в фильмографии Сергея уже пять киноролей, из них три главные. Казалось, остается только окончить школу и без труда поступить во ВГИК. Однако жизнь Сергея пошла совсем по другому пути. Талантливый парень, рожденный в интеллигентной семье, свернул на путь криминала.
После восьми классов он уходит из школы, предпочитая учебе компанию сверстников, где пользовался беспрекословным авторитетом. Постепенно их шутки становятся все менее безобидными. По характеру подросток сильно отличался от рассудительного Миши Полякова из "Кортика" — был вспыльчивым и импульсивным.
© iStock.com / Oleg ElkovГруппа подростков
Группа подростков - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© iStock.com / Oleg Elkov
Группа подростков
Мать даже устроила сына в один из слесарных цехов на "Мосфильме", но там он продержался недолго. А вскоре Сергей получил свой первый срок за избиение прохожего. На тот момент у него уже было множество приводов в милицию.
После освобождения он около года проработал осветителем на "Мосфильме", затем опять получил срок за кражу. Криминальная трясина окончательно затянула подававшего надежды парня.

Склонен к вооруженному сопротивлению

За решеткой исчез мальчик, игравший когда-то борца за правду в кинофильмах. Перед глазами предстает уже совершенно другой человек, проведший в тюремной камере более 14 лет. Во время нахождения под стражей Сергей осознано выбрал путь "отрицалы" и систематически нарушал режим содержания.
© Depositphotos.com / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Depositphotos.com / cunaplus
Тюремная камера
"Судим шесть раз. Является "смотрящим" по Мосфильмовскому району Москвы. Лидер ОПГ "Мосфильмовская". Признан особо опасным рецидивистом. Находится под постоянным административным надзором милиции; подозревается в преступлении; очень дерзок, может иметь оружие, склонен к вооруженному сопротивлению", — так о Сергее написано в оперативной характеристике.
На свободе Шевкуненко (Артист), уже завоевавший статус в воровском мире и обладавший врожденными лидерскими качествами, "крышевал" несколько точек на Мосфильмовской улице. Небольшая мосфильмовская группировка имела тесные связи с более крупной группировкой вора в законе Николая Бизикашвили по кличке Цика.

Пули для Артиста

Однако криминальная жизнь несет много опасностей. Постоянные конфликты с другими группировками привели к тому, что Сергей с матерью засобирались к сестре за границу. Они уже подготовили все необходимые документы, но их планам не суждено было сбыться.
© Fotolia / Maksym DykhaМужчина с пистолетом
Мужчина с пистолетом - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Fotolia / Maksym Dykha
Мужчина с пистолетом
Одиннадцатого февраля 1995 года, примерно за полчаса до полуночи, Сергей Шевкуненко подъехал на своем "кадиллаке" к родному дому на улице Пудовкина. Отпустил телохранителей, зашел в подъезд, где его уже поджидал киллер.
Первую пулю Артист получил в живот. Вторая попала в уже закрывавшиеся двери лифта. Шевкуненко смог добраться до квартиры, но оставил ключ в замочной скважине, следом за ним ворвался убийца. На защиту сына бросилась мать, но была остановлена выстрелами в голову.
"Что ж вы делаете?! Что ж вы делаете?!" — закричал Сергей, пытаясь помочь матери. Следующие пули киллера не оставили бывшему актеру шансов на выживание.
© Fotolia / Photographee.euЦветы и свечи на могильном камне
Цветы и свечи на могильном камне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Fotolia / Photographee.eu
Цветы и свечи на могильном камне
Сына с матерью похоронили на Новодевичьем кладбище. Так трагично оборвалась жизнь талантливого человека, выбравшего путь жестокости и криминала.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала