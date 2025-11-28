В 14 лет стал звездой, а в 30 — лидером ОПГ: история Сергея Шевкуненко

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Во времена СССР и дети и взрослые с увлечением смотрели популярные фильмы по произведениям Анатолия Рыбакова — "Кортик" и "Бронзовую птицу". Особенно сильно многим нравился один и главных героев этих кинолент — Миша Поляков.

Юному актеру Сергею Шевкуненко, сыгравшему Мишу, прочили большое будущее в кино, но его жизнь сложилась иначе.

Знаковые кинопробы

Сергей Шевкуненко родился 20 ноября 1959 года в семье, связанной с искусством. Отец возглавлял Второе творческое объединение "Мосфильма", мама служила в театре. Когда на свет появился Сережа, родителям было по 40 лет, а их дочери Ольге — уже 14.

Вскоре семью потряс удар — от болезни умер отец мальчика. Через некоторое время сестра Ольга, до этого присматривавшая за братом, эмигрировала с мужем. И мама осталась вдвоем с сыном.

Постепенно Сергей связался с дурной компанией. Чтобы оградить сына от нехорошего влияния, мама начала водить его на пробы в кино. Оказалось, судьба благоволила Сергею: он сыграл главную роль в фильме "Кортик", получившем оглушительный успех. Затем продолжение — "Бронзовая птица", и снова фильм ставит рекорды популярности.

© Союзтелефильм (1974) Кадр из сериала "Бронзовая птица" © Союзтелефильм (1974) Кадр из сериала "Бронзовая птица"

Беспрекословный авторитет

К 15 годам в фильмографии Сергея уже пять киноролей, из них три главные. Казалось, остается только окончить школу и без труда поступить во ВГИК. Однако жизнь Сергея пошла совсем по другому пути. Талантливый парень, рожденный в интеллигентной семье, свернул на путь криминала.

После восьми классов он уходит из школы, предпочитая учебе компанию сверстников, где пользовался беспрекословным авторитетом. Постепенно их шутки становятся все менее безобидными. По характеру подросток сильно отличался от рассудительного Миши Полякова из "Кортика" — был вспыльчивым и импульсивным.

© iStock.com / Oleg Elkov Группа подростков © iStock.com / Oleg Elkov Группа подростков

Мать даже устроила сына в один из слесарных цехов на "Мосфильме", но там он продержался недолго. А вскоре Сергей получил свой первый срок за избиение прохожего. На тот момент у него уже было множество приводов в милицию.

После освобождения он около года проработал осветителем на "Мосфильме", затем опять получил срок за кражу. Криминальная трясина окончательно затянула подававшего надежды парня.

Склонен к вооруженному сопротивлению

За решеткой исчез мальчик, игравший когда-то борца за правду в кинофильмах. Перед глазами предстает уже совершенно другой человек, проведший в тюремной камере более 14 лет. Во время нахождения под стражей Сергей осознано выбрал путь "отрицалы" и систематически нарушал режим содержания.

© Depositphotos.com / cunaplus Тюремная камера © Depositphotos.com / cunaplus Тюремная камера

"Судим шесть раз. Является "смотрящим" по Мосфильмовскому району Москвы. Лидер ОПГ "Мосфильмовская". Признан особо опасным рецидивистом. Находится под постоянным административным надзором милиции; подозревается в преступлении; очень дерзок, может иметь оружие, склонен к вооруженному сопротивлению", — так о Сергее написано в оперативной характеристике.

На свободе Шевкуненко (Артист), уже завоевавший статус в воровском мире и обладавший врожденными лидерскими качествами, "крышевал" несколько точек на Мосфильмовской улице. Небольшая мосфильмовская группировка имела тесные связи с более крупной группировкой вора в законе Николая Бизикашвили по кличке Цика.

Пули для Артиста

Однако криминальная жизнь несет много опасностей. Постоянные конфликты с другими группировками привели к тому, что Сергей с матерью засобирались к сестре за границу. Они уже подготовили все необходимые документы, но их планам не суждено было сбыться.

Одиннадцатого февраля 1995 года, примерно за полчаса до полуночи, Сергей Шевкуненко подъехал на своем "кадиллаке" к родному дому на улице Пудовкина. Отпустил телохранителей, зашел в подъезд, где его уже поджидал киллер.

Первую пулю Артист получил в живот. Вторая попала в уже закрывавшиеся двери лифта. Шевкуненко смог добраться до квартиры, но оставил ключ в замочной скважине, следом за ним ворвался убийца. На защиту сына бросилась мать, но была остановлена выстрелами в голову.

"Что ж вы делаете?! Что ж вы делаете?!" — закричал Сергей, пытаясь помочь матери. Следующие пули киллера не оставили бывшему актеру шансов на выживание.