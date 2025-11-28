В Госдуму внесли проект о продлении ввоза лекарств в иностранных упаковках

"Внести в часть 3.2 статьи 47 федерального закона от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"… изменение, заменив слова "2025 года" словами "2027 года", - сказано в сопроводительных документах.

В пояснительной записке добавляется, что ввоз может осуществляться при условии соответствия ввозимых лекарственных препаратов требованиям, установленным при их регистрации, а также при наличии на потребительской упаковке самоклеящейся этикетки, содержащей информацию о лекарственном препарате на русском языке.