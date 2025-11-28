Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о продлении ввоза лекарств в иностранных упаковках - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 28.11.2025 (обновлено: 16:54 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/lekarstva-2058424309.html
В Госдуму внесли проект о продлении ввоза лекарств в иностранных упаковках
В Госдуму внесли проект о продлении ввоза лекарств в иностранных упаковках - РИА Новости, 28.11.2025
В Госдуму внесли проект о продлении ввоза лекарств в иностранных упаковках
Правительство РФ внесло на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается продлить до 31 декабря 2027 года ввоз в Россию зарегистрированных... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T16:52:00+03:00
2025-11-28T16:54:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
здоровье - общество
лекарства
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/38/1559763873_768:390:2500:1364_1920x0_80_0_0_cc07bdaf9749b25aa0cdf00134c3edc3.jpg
https://ria.ru/20250226/farmkompanii-2001824964.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/38/1559763873_279:0:2500:1666_1920x0_80_0_0_9f67b28dda2a85a4ee6a8f108eef0d77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин, здоровье - общество, лекарства, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество, Лекарства, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о продлении ввоза лекарств в иностранных упаковках

В ГД внесли проект о продлении ввоза лекарств в иностранных упаковках на 2 года

© РИА Новости / Евгений ОдиноковФармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается продлить до 31 декабря 2027 года ввоз в Россию зарегистрированных лекарственных препаратов в иностранных упаковках в случае их дефицита или риска его возникновения в связи с введением санкций в отношении РФ, документ доступен в думской электронной базе.
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что инициатива разработана во исполнение поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
«
"Внести в часть 3.2 статьи 47 федерального закона от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"… изменение, заменив слова "2025 года" словами "2027 года", - сказано в сопроводительных документах.
В пояснительной записке добавляется, что ввоз может осуществляться при условии соответствия ввозимых лекарственных препаратов требованиям, установленным при их регистрации, а также при наличии на потребительской упаковке самоклеящейся этикетки, содержащей информацию о лекарственном препарате на русском языке.
Отмечается, что проект в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2026 года.
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Госдуме назвали условие возвращения иностранных фармкомпаний в Россию
26 февраля, 22:14
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоЛекарстваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала