В Госдуму внесли проект о продлении ввоза лекарств в иностранных упаковках

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается продлить до 31 декабря 2027 года ввоз в Россию зарегистрированных лекарственных препаратов в иностранных упаковках в случае их дефицита или риска его возникновения в связи с введением санкций в отношении РФ, документ доступен в думской электронной базе.
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что инициатива разработана во исполнение поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
«
"Внести в часть 3.2 статьи 47 федерального закона от 12 апреля 2010 года №61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"… изменение, заменив слова "2025 года" словами "2027 года", - сказано в сопроводительных документах.
В пояснительной записке добавляется, что ввоз может осуществляться при условии соответствия ввозимых лекарственных препаратов требованиям, установленным при их регистрации, а также при наличии на потребительской упаковке самоклеящейся этикетки, содержащей информацию о лекарственном препарате на русском языке.
Отмечается, что проект в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2026 года.