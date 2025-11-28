Кремлевская елка: как попасть на главную новогоднюю елку страны

Посетители перед началом новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Архивное фото

Посетители перед началом новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве

Совсем скоро начнется сезон новогодних праздников, концертов и мероприятий, самым ожидаемым из которых для многих остается Кремлевская елка. Увидеть новогодний Кремль, поздороваться с Дедом Морозом, получить памятный подарок и посетить новогоднюю сказку может каждый желающий, независимо от возраста. Где купить билеты, какие представления обещают организаторы, правила посещения Кремлевской елки, — в материале РИА Новости.

Когда и где проходит Кремлевская елка

Ежегодная Кремлевская елка проводится в Большом зале Государственного Кремлевского дворца. В сезон 2025-2026 серия театральных представлений начнется 25 декабря и завершится 8 января.

Также в этом году с 23 декабря по 8 января в Малом зале Государственного Кремлевского дворца будет проходить семейный новогодний спектакль "Щелкунчик". Билеты можно приобрести на сайте

Как попасть на елку в Кремле

Попасть на Кремлевскую елку может любой желающий, предварительно купив билеты. В некоторых случаях посетить новогоднее представление и получить сладкий подарок можно бесплатно. Дети от 14 лет могут сделать это без родителей, предъявив паспорт. Дети младше 14 лет допускаются только в сопровождении взрослого.

Сколько стоят билеты и где их купить

Цены на билеты на Кремлевскую елку "Заветные Куранты" начинаются от 2 800 руб., максимальная стоимость (место в середине партера ближе к сцене) — 6 000 руб. Цена может меняться в зависимости от количества непроданных билетов, онлайн-платформы, где и когда они приобретаются, и выбранного места. Некоторые агрегаторы предлагают приобрести билеты у сцены за 7 800 - 15 500 руб. Предположительно, максимальная стоимость билетов может подняться до 25 000 руб.

Помните о дополнительных расходах: 900 руб. — на сладкий подарок от московских кондитерских фабрик, который будет вручен зрителю в конце представления, аренда бинокля, если не взяли свой.

Где купить билеты на Кремлевскую елку:

в кассе Московского Кремля;

в кассах театральных билетов или в онлайн-сервисах;

на сайте агрегатора Ticketland, на который можно перейти через официальный сайт мероприятия.

Покупать билеты нужно на каждого зрителя. При покупке можно сразу оплатить подарок.

Кто может попасть бесплатно

Бесплатные билеты на Кремлевскую елку доступны:

Детям из многодетных и неполных семей. Получить их можно в отделении соцзащиты. Членам профсоюзов. Московская федерация профсоюзов, которая стала организатором мероприятия, дает возможность родителям, состоящим в профсоюзе, получить билеты бесплатно, со скидкой 30% (для детей) и 20% (для внуков) или с возвратом части стоимости. Узнать подробные условия можно в профсоюзе организации, где вы работаете. Детям-инвалидам. Бесплатные билеты может предоставить соцзащита или департамент культуры.

В прошлом году в группу детей, которые могли посетить Кремлевскую елку бесплатно, входили отличники и победители олимпиад. В этом году подобной акции нет.

Адрес и как добраться

Государственный Кремлевский дворец находится по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, 1. Можно доехать на общественном транспорте:

до станций метро "Александровский сад" (ближайшая станция, выход №5), "Библиотека им. Ленина", "Арбатская", "Боровицкая";

на автобусе №144, 159, 203, 271 или 275.

Вход на территорию Кремля

Чтобы попасть на территорию Кремля, нужно пройти через пункт досмотра в Кутафьей башне (вход через Троицкие ворота). Организаторы советуют прийти заранее, примерно за 1,5 часа до начала шоу, чтобы успеть пройти досмотр и ознакомиться с программой.

Программа сезона 2025–2026

Кремлевская елка сезона 2025-2026 предлагает зрителям посетить анимационные программы в фойе Кремлевского дворца и основную музыкальное представление "Заветные Куранты".

Над созданием шоу работали балетмейстеры Ульяна Бачерникова и Антон Николаев, заслуженный деятель искусств России Анатолий Нежный, театральные режиссеры Сергей Цветков, Сергей Орлов, Леонтий Столыпин и др.

Анимационная программа в фойе Кремлевского дворца

На территорию Кремлевского дворца можно попасть за 1 час 45 минут до начала основного представления. Так у вас хватит времени посетить все небольшие залы, где организаторы подготовили отдельную развлекательную программу с традиционным хороводом вокруг праздничной елки, аквагримом, активными играми и конкурсами.

Богатырская застава (Зеркальный зал)

Юные зрители станут участниками сюжета богатырской сказки и смогут познакомиться с былинными Богатырями, Мудрецом-Звездочетом и его Вороном. Художники нанесут желающим аквагрим, чтобы превратить их в сказочных персонажей, а старушка Лесовушка научит жонглировать грибными шляпками.

"Минут веселых хоровод" (Гербовый зал)

В Гербовом фойе будет создана настоящая сказочная страна, где зритель повстречает знакомых персонажей: Бабу Ягу, Кота ученого, Тетушку Метелицу, Русалку и др. Дед Мороз и Снегурочка проведут традиционный хоровод, который зажжет новогодние огни на елке.

"Время карнавала" (Паркетное фойе)

Зрители смогут посетить сразу 3 площадки: Синий Карнавал, Белый Карнавал и Карнавал "Русский стиль". На каждой из них будет представлена отдельная развлекательная программа, подготовленная артистами цирка, иллюзионистами, солисты фольклорных ансамблей и др.

Фотозоны и пресс-служба Деда Мороза

В каждом из перечисленных залов будут установлены тематические фотозоны, где можно сделать красивые снимки, чтобы запечатлеть момент праздника. Также зрители могут поделиться своими впечатлениями и дать интервью пресс-службе Деда Мороза.

В Гербовом зале есть возможность написать свое пожелание в "Книге новогодних пожеланий Деда Мороза". Чтобы найти ее, обратитесь к помощникам Деда Мороза.

Спектакль "Заветные Куранты"

После прогулки по фойе за 15 минут до начала основного представления зрителей приглашают в Большой зал, где начнется спектакль "Заветные Куранты". Точный сюжет представления неизвестен. Как отмечают организаторы, детская музыкальная сказка напомнит зрителям о том, что нужно не бояться своих желаний и знать, что они сбудутся. Главное — идти к этому добрым путем, проявляя упорство и преодолевая препятствия с помощью дружбы.

Сказка будет поделена на две части: театральную и интерактивную. В конце зрители вместе с героями спектакля зажгут огни на новогодней елке, чтобы быть готовым к встрече чудесного праздника и получить подарок.

Расписание и даты сеансов

Дата Время 25 декабря 2025 18:00 26-30 декабря 2025 10:30, 14:00, 18:00 31 декабря 2025 10:30, 14:00 1 января 2026 Выходной день 2-7 января 2026 10:30, 14:00, 18:00 8 января 2026 10:30, 14:00

Особые форматы и специальные сеансы

26 декабря во время дневных сеансов будет проводиться съемка для телеканала "Карусель", 29 декабря в 14:00 будет показано представление с сурдопереводом для слабослышащих детей.

8 января перед спектаклем "Заветные Куранты" пройдет рождественское представление от Московской Патриархии, которое завершится поздравлением с Рождеством Христовым от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Схема зала и выбор мест

Большой зал Кремлевского дворца вмещает до 6000 зрителей. Чтобы не пропустить ничего интересного, лучше купить билеты в партере до 15-20 ряда или в одном из амфитеатров до 10-15 ряда. 7,8, 9 и 10 места амфитеатра расположены на возвышении, что позволит яснее видеть происходящее на сцене. В Малом зале все места находятся на одном уровне.

Для детей инвалидов предусмотрена отдельная зона в зале, чтобы им было удобно смотреть представление.

Правила посещения

Билеты стоит покупать заранее, чтобы сэкономить и получить хорошее место. Электронные билеты можно не распечатывать - достаточно показать билетеру фото билета или QR-код. Также следует запомнить несколько правил:

Вход в Государственный Кремлевский дворец будет открыт за 1 час 45 минут до начала основного представления. Чтобы пройти, нужно посетить пункт досмотра, пропустив все вещи через металлодетектор. На каждого ребенка (независимо от возраста) и взрослого покупается отдельный билет. Ребенка до 14 лет должен сопровождать взрослый старше 18 лет. На территорию Кремля нельзя проносить напитки, колющие и режущие предметы, оружие и продукты питания. Если с собой есть вода, ее изымут на входе. Группы детей проходят на елку с сопровождением — 1 взрослый на 10 ребят. У каждого ребенка должен быть бейдж, на котором указаны ФИО, номер телефона сопровождающего и место, где он проживает (если он не житель Москвы). Также члены группы должны иметь одинаковые опознавательные знаки, например, шарф, галстуки, ленты одинаковой цветовой гаммы. Дети на инвалидных колясках могут зайти через подъезд №13. Войти с детской коляской не получится. Они остаются на главном подъезде ГКД. Пересаживаться на другой ряд или место нельзя. Билет действителен только на установленные дату и время. Если вы пропустили представление, посетить его по имеющемуся билету не получится.

На все мероприятие отводится 3 часа: можно успеть сфотографироваться, поводить хороводы, ознакомиться с развлекательными программами, получить подарок и посмотреть основной спектакль.

Подарки на Кремлевской елке

Еще одна традиция Кремлевской елки после хоровода — сладкий подарок. Ежегодно его оформляют в виде одной из башен Кремля. Внутри, как правило, конфеты и сладкие снеки. В сезоне 2025/2026 подарок собирают Объединенные кондитеры Москвы — фабрики "РотФронт", "Бабаевский" и "Красный Октябрь".

Получить сладкий подарок можно после представления по заранее купленному или оформленному на сайте купону.

История Кремлевской елки

Кремлевская елка проходит каждый год. Праздничное представление организовывают Московские профсоюзы по установленной историей традиции. Первым новогодним праздником, организованным профсоюзом, стал большой праздничный концерт с участием хора и оркестра военной музыки. Мероприятие проводилось 1 января 1920 года в Колонном зале Дома союзов. Через некоторое время на новогодние торжества был наложен запрет и все ранее праздничные дни стали рабочими.

Масштабное празднование Нового года с народной елкой для детей началось в конце 1935 года: по приказу Иосифа Сталина в Харькове была организована одна из первых официальных елок. Организовать праздник в Москве не успели. Дальнейшая хронология:

1 января 1937 года – в Московском Доме Союзов был проведен бал для учеников-отличников, приуроченный к празднованию Нового года. Можно считать его первой масштабной елкой страны. В 1953 году елка стала Кремлевской — праздник начали проводить в Большом Кремлевском дворце. Билеты выдавались детям участников профсоюзов и отличникам, взрослые не могли посетить праздник. С 1961 года елка проводилась в Кремлевском дворце съездов. В 1964 году Эдуард Успенский и Александр Курляндский создали сценарий праздника, где впервые появились Дед Мороз и Снегурочка.

С тех пор Кремлевская елка стала знаковой традицией празднования Нового года. Попасть на Главную елку страны может любой желающий, включая взрослых, которые еще детьми хотели оказаться в Кремле в гостях у Деда Мороза.

В Москве проводятся и другие новогодние представления, их особенности — в сравнительной таблице ниже.

Новогодние представления в Москве Кремлевская елка Цена Возраст Локация Масштаб 2800 - 6000 рублей (по данным сервиса Ticketland) Возможно увеличение максимальной стоимости до 15 000 - 20 000 рублей Подарок приобретается отдельно С 0 лет в сопровождении взрослого. На него также покупается билет Государственный Кремлевский дворец Запланировано 38 сеансов с 25 декабря по 8 января. Развлекательная программа в каждом зале дворца, включая Малый, — спектакль "Щелкунчик" (программа Кремлевская елка 2.0). Интерактивные развлекательные программы в фойе. Пресс-служба Деда Мороза, "Книга пожеланий Деда Мороза". Елка телеканала МУЛЬТ "История игрушек" 710 - 6390 рублей. Стоимость зависит от места в зале, даты и времени сеанса. Подарок приобретается отдельно. От 3 до 10 лет (рейтинг 0+). Детям до 3 лет вход бесплатный по билету взрослого (ребенок может сидеть у него на коленях). Концертный зал "Москва", проспект Андропова, 1 Запланирован 51 сеанс с 20 декабря по 7 января. Все зрители — герои шоу. Каждому зрителю вручат фирменный подарок "Домик доброты" (покупается отдельно) Рождественская сказка "Новая звезда" 910 - 13 500 рублей. Подарок приобретается отдельно. Рейтинг 0+ Дети от 6 лет могут пройти на представление без родителей. Зал Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, ул. Волхонка, 15 Главная Рождественская елка страны. 7 января представление посещает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Запланировано 76 сеансов с 20 декабря по 11 января (включая 31 декабря и 1 января). "К звездам!" — новогоднее представление на "Мосфильме" 1100 - 5000 рублей. Подарок приобретается отдельно. 0+ Рекомендованный возраст: от 4 до 12 лет Киноконцерн "Мосфильм", Мосфильмовская, 1 Запланировано 54 сеанса с 20 декабря по 8 января. Интерактивное представление с мини-экскурсией по "Мосфильму". Киновикторина с призами и подарками, волшебная "Рождественская деревня", выставка костюмов и атрибутов кинопроизводства. Научная елка Wow! How? 690 - 5990 рублей. Подарок приобретается отдельно. 6+ Дети младше 6 лет могут прийти по отдельному билету в сопровождении взрослого С 18 по 28 декабря —Театральный центр "На Плющихе", ул. Плющиха, 64/6, стр. 1. 30-31 декабря и 2-8 января — Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, ул. Косыгина, 17, корп. 3. Запланирован 51 сеанс с 18 декабря по 8 января. Интерактивное представление с возможностью поучаствовать в научных опытах и экспериментах. Инсталляции с лабораторными образцами и инструментами для проведения опытов. Новогоднее шоу "Дядя Стёпа. Говорят: под Новый год…" 2000-10 000 рублей. 1 билет = 1 подарок 0+ Ребенок до 3 лет может пройти по одному билету со взрослым Академия спорта "Динамо", Юрия Никулина, 3 Запланировано 24 сеанса с 28 декабря по 10 января. Интерактивное представление, посвященное известной детской поэме.

Представления в среднем длятся от часа до полутора часов без антракта. На Кремлевской елке предусмотрены еще программы в фойе (50-60 минут), а на Научной елке Wow! How? — 60 минут отводится на интерактивные зоны и мастер-классы, и 30 минут — на подарки и фото.

