Сейчас речь идет о переговорах России с США, сообщил Песков

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сейчас нельзя принимать во внимание позицию Европы относительно переговоров по украинскому урегулированию, на данном этапе речь идет о переговорах России с США, а дальше будет видно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.