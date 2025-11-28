https://ria.ru/20251128/kreml-2058470521.html
Сейчас речь идет о переговорах России с США, сообщил Песков
Сейчас речь идет о переговорах России с США, сообщил Песков - РИА Новости, 28.11.2025
Сейчас речь идет о переговорах России с США, сообщил Песков
Сейчас нельзя принимать во внимание позицию Европы относительно переговоров по украинскому урегулированию, на данном этапе речь идет о переговорах России с США, РИА Новости, 28.11.2025
