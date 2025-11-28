Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили ситуацию на Украине на фоне коррупционного скандала
14:23 28.11.2025 (обновлено: 14:24 28.11.2025)
В Кремле оценили ситуацию на Украине на фоне коррупционного скандала
В Кремле оценили ситуацию на Украине на фоне коррупционного скандала

Вид на Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ситуация на Украине на фоне разрастающегося коррупционного скандала будет очень тяжелой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с обысками у главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
"Ситуация для Украины очень тяжелая", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее в пятницу депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко* сообщал, что НАБУ готовится сообщить об обвинении Ермаку.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Сотрудники антикоррупционных структур НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Мораторий снят". Экс-депутат Рады прокомментировал обыски у Ермака
В миреУкраинаРоссияАндрей ЕрмакДмитрий ПесковПавел ЗарубинНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
