Шовковский покинул пост тренера киевского "Динамо"
10:32 28.11.2025
Шовковский покинул пост тренера киевского "Динамо"
Шовковский покинул пост тренера киевского "Динамо"
Александр Шовковский покинул пост главного тренера киевского "Динамо" после поражения от кипрской "Омонии" в матче четвертого тура основного этапа Лиги... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
спорт, александр шовковский, динамо (киев)
Футбол, Спорт, Александр Шовковский, Динамо (Киев)
Шовковский покинул пост тренера киевского "Динамо"

Костюк сменил Шовковского на посту тренера киевского "Динамо"

Александр Шовковский
Александр Шовковский
© Фото : Соцсети спортсмена
Александр Шовковский. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Александр Шовковский покинул пост главного тренера киевского "Динамо" после поражения от кипрской "Омонии" в матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций, сообщается на сайте футбольного клуба.
Выездная встреча завершилась поражением киевлян со счетом 0:2. Команда с тремя очками занимает 27-е место в турнирной таблице соревнования.
Вместе с Шовковским клуб покинул его тренерский штаб. Исполняющим обязанности назначен бывший футболист киевского "Динамо" и "Тюмени" Игорь Костюк.
Шовковскому 50 лет, на протяжении карьеры он представлял "Динамо" и сборную Украины. Киевлян бывший голкипер возглавлял с 2023 года и привел команду к чемпионству в прошлом сезоне. Сейчас клуб располагается на седьмой строчке в таблице, проиграв три последних матча чемпионата.
Легенду сборной Аргентины отстранили на полгода от футбольной деятельности
Вчера, 01:59
Легенду сборной Аргентины отстранили на полгода от футбольной деятельности
ФутболСпортАлександр ШовковскийДинамо (Киев)
 
