Шовковский покинул пост тренера киевского "Динамо"

Шовковскому 50 лет, на протяжении карьеры он представлял "Динамо" и сборную Украины. Киевлян бывший голкипер возглавлял с 2023 года и привел команду к чемпионству в прошлом сезоне. Сейчас клуб располагается на седьмой строчке в таблице, проиграв три последних матча чемпионата.