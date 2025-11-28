https://ria.ru/20251128/kostyuk-2058271859.html
Шовковский покинул пост тренера киевского "Динамо"
Шовковский покинул пост тренера киевского "Динамо" - РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Шовковский покинул пост тренера киевского "Динамо"
Александр Шовковский покинул пост главного тренера киевского "Динамо" после поражения от кипрской "Омонии" в матче четвертого тура основного этапа Лиги... РИА Новости Спорт, 28.11.2025
Шовковский покинул пост тренера киевского "Динамо"
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Александр Шовковский покинул пост главного тренера киевского "Динамо" после поражения от кипрской "Омонии" в матче четвертого тура основного этапа Лиги конференций, сообщается на сайте футбольного клуба.
Выездная встреча завершилась поражением киевлян со счетом 0:2. Команда с тремя очками занимает 27-е место в турнирной таблице соревнования.
Вместе с Шовковским клуб покинул его тренерский штаб. Исполняющим обязанности назначен бывший футболист киевского "Динамо" и "Тюмени" Игорь Костюк.
Шовковскому 50 лет, на протяжении карьеры он представлял "Динамо" и сборную Украины. Киевлян бывший голкипер возглавлял с 2023 года и привел команду к чемпионству в прошлом сезоне. Сейчас клуб располагается на седьмой строчке в таблице, проиграв три последних матча чемпионата.