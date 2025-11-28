МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Европейские элиты хотят начать войну с Россией без США, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Так он отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в стране со следующего лета введут добровольную военную службы для молодежи.
"Они хотят, чтобы вы начали войну против России. Без американцев. Европейские элиты сошли с ума", — отметил Кошкович.
Накануне президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию заявил, что утверждения о планах России якобы напасть на Европу звучат смешно.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. При этом альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
