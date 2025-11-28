Рейтинг@Mail.ru
На Западе заговорили о войне с Россией после решения Макрона - РИА Новости, 28.11.2025
16:07 28.11.2025
На Западе заговорили о войне с Россией после решения Макрона
Европейские элиты хотят начать войну с Россией без США, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. Так он... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T16:07:00+03:00
2025-11-28T16:07:00+03:00
в мире
россия
эммануэль макрон
франция
сша
нато
в мире, россия, эммануэль макрон, франция, сша, нато
В мире, Россия, Эммануэль Макрон, Франция, США, НАТО
На Западе заговорили о войне с Россией после решения Макрона

Кошкович: европейские элиты хотят начать войну с Россией без США

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Европейские элиты хотят начать войну с Россией без США, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

Так он отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в стране со следующего лета введут добровольную военную службы для молодежи.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Западе предрекли Европе проблемы "вселенского" масштаба из-за плана США
Вчера, 13:45
"Они хотят, чтобы вы начали войну против России. Без американцев. Европейские элиты сошли с ума", — отметил Кошкович.

Накануне президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию заявил, что утверждения о планах России якобы напасть на Европу звучат смешно.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. При этом альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Западе отреагировали на заявление Путина
Вчера, 09:23
 
