ВСУ провалили контратаки в Сумской и Харьковской областях
2025-11-28T06:49:00+03:00
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ВСУ провалили контратаки в Сумской и Харьсковской областях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел две безуспешные контратаки, том числе в районе Варачино", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что неудачной оказалась и попытка продвижения ВСУ
на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области
.
"Противник провел одну атаку в районе Хатнего, успеха не имел, отошел на исходные позиции", — уточнил силовик.
По данным Минобороны, всего за сутки российские военные из группировок "Запад" и "Север", задействованных в этих двух регионах, нанесли удары по ВСУ в районах нескольких населенных пунктов как в Сумской и Харьковской областях, так и в ДНР.
Потери противника составили в сумме:
- около 370 военнослужащих;
- восемь боевых бронированных машин;
- порядка 33 автомобилей;
- десять станций РЭБ;
- радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы;
- гаубицу M777;
- два склада боеприпасов.