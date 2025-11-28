Рейтинг@Mail.ru
ВСУ провалили контратаки в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 28.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 28.11.2025 (обновлено: 06:55 28.11.2025)
https://ria.ru/20251128/kontrataka-2058240856.html
ВСУ провалили контратаки в Сумской и Харьковской областях
ВСУ провалили контратаки в Сумской и Харьковской областях - РИА Новости, 28.11.2025
ВСУ провалили контратаки в Сумской и Харьковской областях
ВСУ провалили контратаки в Сумской и Харьсковской областях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T06:49:00+03:00
2025-11-28T06:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
в мире
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917392_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52ce67d4b95ce915fa54527eef6171b3.jpg
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057464979.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
сумская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917392_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_ceddf0207be098a3d993a05dd0c94a42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Украина, Россия

ВСУ провалили контратаки в Сумской и Харьковской областях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения СВО
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ВСУ провалили контратаки в Сумской и Харьсковской областях, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел две безуспешные контратаки, том числе в районе Варачино", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что неудачной оказалась и попытка продвижения ВСУ на участке фронта Меловое-Хатнее в Харьковской области.
"Противник провел одну атаку в районе Хатнего, успеха не имел, отошел на исходные позиции", — уточнил силовик.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
"Планы сорваны". Запад ставит Киев перед трудным выбором
26 ноября, 08:00
По данным Минобороны, всего за сутки российские военные из группировок "Запад" и "Север", задействованных в этих двух регионах, нанесли удары по ВСУ в районах нескольких населенных пунктов как в Сумской и Харьковской областях, так и в ДНР.
Потери противника составили в сумме:
  • около 370 военнослужащих;
  • восемь боевых бронированных машин;
  • порядка 33 автомобилей;
  • десять станций РЭБ;
  • радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы;
  • гаубицу M777;
  • два склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВ миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала