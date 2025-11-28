На конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 506 фильмов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На всероссийский конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" по итогам шести месяцев поступило 506 фильмов, сообщил зампред правительства России и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Мы хотим, чтобы как можно больше людей открыли для себя красоты региона, приехали на Сахалин, в Якутию, Магаданскую область, создали свои туристические маршруты, поделились эмоциями. Благодаря присланным на конкурс фильмам каждый человек сможет пережить волнующее приключение", – сказал чиновник.

Самый активный регион — Сахалинская область, откуда прислали 148 видеоработ. Второе место у Приморского края — 84 фильма, Хабаровский — 56 сюжетов. Кроме того, до оценки жюри допущено 37 работ, снятых в Амурской области, 25 — на Камчатке, 21 — в Бурятии.

Самая популярная номинация "Пешее путешествие" — 323 фильма рассказывают о таком виде туризма, 80 – о водных походах, 33 – о зимних, 58 — об арктических.

Кроме того, учреждена специальная номинация "Тропами Победы", куда поступило 12 картин. В них рассказывается о путешествиях по местам боевой славы в субъектах, находящихся в пределах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России.

Прием заявок на конкурс продолжится до середины января следующего года. Участвовать в соревновании могут взрослые и дети старше десяти лет. Путешествие должно быть совершено в период с 1 мая 2023 года до 15 января 2026 года. До этого срока необходимо снять короткометражный фильм длительностью до восьми минут о своей поездке и направить его на оценку жюри через сайт путешественникдв.рф.