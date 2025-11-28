Рейтинг@Mail.ru
На конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 506 фильмов
16:25 28.11.2025
На конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 506 фильмов
Мария Селиванова
Заброшенный маяк "Анива" на скале Сивучья на территории мыса Анива
Заброшенный маяк "Анива" на скале Сивучья на территории мыса Анива
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. На всероссийский конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" по итогам шести месяцев поступило 506 фильмов, сообщил зампред правительства России и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
"Мы хотим, чтобы как можно больше людей открыли для себя красоты региона, приехали на Сахалин, в Якутию, Магаданскую область, создали свои туристические маршруты, поделились эмоциями. Благодаря присланным на конкурс фильмам каждый человек сможет пережить волнующее приключение", – сказал чиновник.
Самый активный регион — Сахалинская область, откуда прислали 148 видеоработ. Второе место у Приморского края — 84 фильма, Хабаровский — 56 сюжетов. Кроме того, до оценки жюри допущено 37 работ, снятых в Амурской области, 25 — на Камчатке, 21 — в Бурятии.
Самая популярная номинация "Пешее путешествие" — 323 фильма рассказывают о таком виде туризма, 80 – о водных походах, 33 – о зимних, 58 — об арктических.
Кроме того, учреждена специальная номинация "Тропами Победы", куда поступило 12 картин. В них рассказывается о путешествиях по местам боевой славы в субъектах, находящихся в пределах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России.
Прием заявок на конкурс продолжится до середины января следующего года. Участвовать в соревновании могут взрослые и дети старше десяти лет. Путешествие должно быть совершено в период с 1 мая 2023 года до 15 января 2026 года. До этого срока необходимо снять короткометражный фильм длительностью до восьми минут о своей поездке и направить его на оценку жюри через сайт путешественникдв.рф.
Конкурс проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и НКО "Фонд развития социальных инициатив".
Парк флоры и фауны Роев ручей в Красноярске - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Здесь начинается Россия. Проверьте себя: что вы знаете о Дальнем Востоке?
Вчера, 08:00
 
