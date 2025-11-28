Рейтинг@Mail.ru
Задачи высокотехнологичной медицины обсудили на V Конгрессе молодых ученых - РИА Новости, 28.11.2025
11:31 28.11.2025
https://ria.ru/20251128/kongress-2058269798.html
Задачи высокотехнологичной медицины обсудили на V Конгрессе молодых ученых
Достижения нейротехнологии, молекулярной биологии, генной и биоинженерии, биофабрикации и другие тренды в охране здоровья, а также подготовку кадров для ядерной РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T11:31:00+03:00
2025-11-28T11:31:00+03:00
россия
сочи
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курчатовский институт
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
время науки
наука
наука и инновации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058268041_0:80:1600:980_1920x0_80_0_0_4d3cac2fcb17a560fd13883871d67f92.jpg
https://ria.ru/20251127/nauka-2058210512.html
https://ria.ru/20251127/melnichenko--2058172510.html
россия
сочи
РИА Новости
россия, сочи, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), наука, наука и инновации, технологии, медицина
Россия, Сочи, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курчатовский институт, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Время науки, Наука, Наука и инновации, Технологии, Медицина

Задачи высокотехнологичной медицины обсудили на V Конгрессе молодых ученых

© Фото : пресс-служба госкорпорации "Росатом"V Конгресс молодых ученых
V Конгресс молодых ученых - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : пресс-служба госкорпорации "Росатом"
V Конгресс молодых ученых
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Достижения нейротехнологии, молекулярной биологии, генной и биоинженерии, биофабрикации и другие тренды в охране здоровья, а также подготовку кадров для ядерной медицины обсудили участники сессий, которые прошли в четверг на стенде госкорпорации "Росатом" в рамках V Конгресса молодых ученых в Сочи.
Как отметила модератор сессий, руководитель направления научно-технического сотрудничества – директор по перспективным направлениям "Росатома" Екатерина Чабан, цель медицины будущего - не просто продлить жизнь человека до 120 лет, но и сохранить при этом его когнитивное здоровье и предупредить развитие нейродегенеративных заболеваний.
"Для реализации этой амбициозной задачи необходимы прорывные технологии. Это мультидисциплинарные направления, требующие тесного взаимодействия с различными областями науки и техники, в том числе развития технологий ИИ, микроэлектроники, инженерии и механики, создания новых материалов с заданными свойствами. Медицине будущего также потребуются специалисты нового поколения, а их подготовка должна стать приоритетом для акторов инновационных процессов в сфере здравоохранения", – привели в госкорпорации слова Чабан.
Руководитель группы реализации научных исследований АО "Росатом Наука" Владислав Парфенов представил на сессии "Биофабрика: медицина – взгляд в будущее" результаты работы специалистов атомной отрасли в направлении искусственного создания органов и тканей человека с помощью синергии ядерных технологий и биопечати.
"По сути, это индустриальная революция в медицине, которая изменит будущее этого направления. Мы очень рады, что государство поддерживает наши исследования – в этом году "Росатом" выступил индустриальным партнером Центра геномных исследований мирового уровня, созданного на базе ФНКЦ Физико-химической медицины им. Лопухина ФМБА России , который нацелен на решение конкретных задач: получение клеточных продуктов, которые уже в следующем десятилетии смогут выйти на рынок и использоваться в клинической практике", – рассказал он.
Участники сессии "Учить, чтобы лечить: какие кадры нужны для ядерной медицины?" обсудили построение сквозных образовательных траекторий от университета до клиники и производства, востребованные компетенции, возможности для развития практических навыков у студентов и меры поддержки целевой подготовки и наставничества в регионах.
Как отметил начальник Центра ядерной медицины ФГБУ "Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии ФМБА России" Петр Сычев, ядерная медицина сегодня – одна из самых широких и междисциплинарных отраслей, поэтому врач-радиолог – это специалист, который должен непрерывно учиться всему, что связано с созданием препаратов, фармакологией, диагностикой, терапевтическими особенностями.
Заведующая кафедрой промышленной фармации НИЯУ МИФИ профессор Алла Савченко рассказала о том пути, который должен пройти радифармпрепарат, чтобы попасть к пациенту, подчеркивая, что работа с ним имеет принципиально междисциплинарный характер. "На каждом этапе, конечно, есть свои специалисты, но любой специалист должен понимать, что происходит на раннем этапе, а что на позднем, надо знать, что же мы делаем, и на какой орган мы хотим воздействовать", - отметила эксперт. Алла Савченко также подчеркнула важность тесной коммуникации между специалистами разных специальностей- врачей, химиков и медицинских физиков еще на стадии доклинических исследований, что, в частности, может сократить процесс разработки нового фармпрепарата, который сегодня занимает 5-7 лет.
Заместитель директора НМИЦ "Курчатовский институт" по ядерной медицине Ирина Завестовская обозначила, какие специалисты и ученые нужны сегодня для развития направления ядерной медицины. По ее словам, сегодня в России активно развивается сеть центров ядерной медицины, и вопрос подготовки кадров становится особенно острым.
"Мы должны готовить не только врачей, но и физиков, химиков, инженеров, которые смогут работать на медицинских установках и обслуживать их. В 2023 году в Курчатовском институте был создан научно-образовательный медицинский центр ядерной медицины, в том числе для опережающей подготовки кадров под те установки, которые только создаются в нашей стране. В этом году мы открыли в аспирантуре направление онкологии. Мы заключаем соглашения с вузами, разрабатываем образовательные программы и программы ДПО. Сейчас разрабатывается образовательная программа по стандартам МАГАТЭ, которая позволит учить не только российских граждан, но и специалистов из стран СНГ. Мы постоянно учимся друг у друга – проводим конференции, научные школы. В этом году на базе Курчатовского института проведена первая международная школа", – рассказала Завестовская.
