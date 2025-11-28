Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, кто ездит в самые продолжительные командировки - РИА Новости, 28.11.2025
08:35 28.11.2025
Эксперты рассказали, кто ездит в самые продолжительные командировки
Эксперты рассказали, кто ездит в самые продолжительные командировки - РИА Новости, 28.11.2025
Эксперты рассказали, кто ездит в самые продолжительные командировки
Сотрудники международных организаций в РФ, например консульств или дипмиссий, ездят в самые продолжительные командировки - в среднем более чем на 10 дней,... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T08:35:00+03:00
2025-11-28T08:35:00+03:00
москва
санкт-петербург
россия
общество
москва, санкт-петербург, россия, общество
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Общество
Эксперты рассказали, кто ездит в самые продолжительные командировки

Сотрудники дипмиссий ездят в самые продолжительные командировки

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Авиабилеты и паспорта. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудники международных организаций в РФ, например консульств или дипмиссий, ездят в самые продолжительные командировки - в среднем более чем на 10 дней, выяснили аналитики сервиса "OneTwoTrip для бизнеса".
Они проанализировали данные по средней продолжительности деловых поездок своих клиентов в 2025 году. При анализе они ориентировались на коды, которые компании выбрали в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, и на среднюю продолжительность бронирования номеров в отелях.
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Опрос: комфортные условия в командировке влияют на продуктивность россиян
20 декабря 2024, 11:12
"В рекордно долгие командировки - более десяти дней - отправляют своих сотрудников компании, работающие с международными организациями и органами, например, консульства и дипмиссии", - прокомментировал итоги исследования руководитель "OneTwoTrip для бизнеса" Степан Мастрюков.
Чаще всего сотрудники экстерриториальных организаций и органов отправляются с рабочими поручениями за границу - в Женеву, Баку и Душанбе. Средняя продолжительность их поездок - 10,5 дней.
"На второй строчке рейтинга с большим отрывом следуют бизнесы, оказывающие административные и сопутствующие дополнительные услуги - к ним относятся, например, бизнесы по аренде транспортных средств и оборудования, а также компании, занимающиеся подбором персонала. Их сотрудники ездят в командировки на 4,4 дня, основные пункты назначения - Москва, Санкт-Петербург и Сочи", - отмечают в "OneTwoTrip для бизнеса".
Специалисты компаний, работающих в сфере ИТ, обычно останавливаются в гостиницах на 3,4 дня и часто ездят в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. В среднем 3,3 дня длятся командировки у работников медицинских организаций. Чуть больше 3 дней длятся поездки сотрудников компаний из сферы гостеприимства, включающей отели, рестораны и другие направления, связанные с обслуживанием гостей.
Самые короткие деловые поездки - у сотрудников компаний, занимающихся водоснабжением, сбором, обработкой и удалением отходов либо ликвидацией загрязнений - их командировки длятся меньше двух дней, в среднем 1,9 дня.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Исследование показало, кто чаще всего дробит отпуска
25 ноября, 04:03
 
МоскваСанкт-ПетербургРоссияОбщество
 
 
