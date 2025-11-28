Эксперты рассказали, кто ездит в самые продолжительные командировки

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудники международных организаций в РФ, например консульств или дипмиссий, ездят в самые продолжительные командировки - в среднем более чем на 10 дней, выяснили аналитики сервиса "OneTwoTrip для бизнеса".

Они проанализировали данные по средней продолжительности деловых поездок своих клиентов в 2025 году. При анализе они ориентировались на коды, которые компании выбрали в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, и на среднюю продолжительность бронирования номеров в отелях.

"В рекордно долгие командировки - более десяти дней - отправляют своих сотрудников компании, работающие с международными организациями и органами, например, консульства и дипмиссии", - прокомментировал итоги исследования руководитель "OneTwoTrip для бизнеса" Степан Мастрюков.

Баку и Чаще всего сотрудники экстерриториальных организаций и органов отправляются с рабочими поручениями за границу - в Женеву Душанбе . Средняя продолжительность их поездок - 10,5 дней.

"На второй строчке рейтинга с большим отрывом следуют бизнесы, оказывающие административные и сопутствующие дополнительные услуги - к ним относятся, например, бизнесы по аренде транспортных средств и оборудования, а также компании, занимающиеся подбором персонала. Их сотрудники ездят в командировки на 4,4 дня, основные пункты назначения - Москва Санкт-Петербург и Сочи", - отмечают в "OneTwoTrip для бизнеса".

Специалисты компаний, работающих в сфере ИТ, обычно останавливаются в гостиницах на 3,4 дня и часто ездят в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург . В среднем 3,3 дня длятся командировки у работников медицинских организаций. Чуть больше 3 дней длятся поездки сотрудников компаний из сферы гостеприимства, включающей отели, рестораны и другие направления, связанные с обслуживанием гостей.