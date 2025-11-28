Студенты практикуют реанимационные действия во время занятий в симуляционном центре доврачебной помощи при медицинском университете ВолгГМУ в Волгограде. Архивное фото

Минпросвещения назвало популярные у абитуриентов специальности в колледжах

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Школьники при поступлении в российские колледжи в 2025 году чаще всего выбирали технические специальности, также абитуриенты были заинтересованы в профессии медработника и преподавателя начальных классов, сообщили в Минпросвещения РФ.

"Популярными направлениями подготовки среди абитуриентов стали технические специальности, такие как "Программирование и IT-технологии", "Машиностроение и промышленное производство", "Строительство и архитектура", а также профессии медицинского работника, преподавателя начальных классов", - говорится в сообщении.

Кроме того, большим спросом пользуется сфера туризма и гостиничного бизнеса.

По предварительным итогам приемной кампании 2025 года в колледжи в регионах России уже зачислены около 1,3 миллиона человек. Количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) в этом году увеличилось на 68 тысяч и составило 850 тысяч.