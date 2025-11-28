https://ria.ru/20251128/kolledzhi-2058243708.html
Минпросвещения назвало популярные у абитуриентов специальности в колледжах
Минпросвещения назвало популярные у абитуриентов специальности в колледжах - РИА Новости, 28.11.2025
Минпросвещения назвало популярные у абитуриентов специальности в колледжах
Школьники при поступлении в российские колледжи в 2025 году чаще всего выбирали технические специальности, также абитуриенты были заинтересованы в профессии... РИА Новости, 28.11.2025
2025-11-28T07:30:00+03:00
2025-11-28T07:30:00+03:00
2025-11-28T11:06:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058281846_0:17:3070:1743_1920x0_80_0_0_8e30758eb2a6a3a0da776dfa3c452b33.jpg
https://ria.ru/20251108/kolledzh-2053589316.html
https://ria.ru/20251003/oge-2046097124.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058281846_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d938653cc1becbec7cecbe0454812656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Минпросвещения назвало популярные у абитуриентов специальности в колледжах
Минпросвещения: школьники в 2025 году чаще выбирали технические специальности
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Школьники при поступлении в российские колледжи в 2025 году чаще всего выбирали технические специальности, также абитуриенты были заинтересованы в профессии медработника и преподавателя начальных классов, сообщили в Минпросвещения РФ.
"Популярными направлениями подготовки среди абитуриентов стали технические специальности, такие как "Программирование и IT-технологии", "Машиностроение и промышленное производство", "Строительство и архитектура", а также профессии медицинского работника, преподавателя начальных классов", - говорится в сообщении.
Кроме того, большим спросом пользуется сфера туризма и гостиничного бизнеса.
По предварительным итогам приемной кампании 2025 года в колледжи в регионах России
уже зачислены около 1,3 миллиона человек. Количество бюджетных мест в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) в этом году увеличилось на 68 тысяч и составило 850 тысяч.
Приемная кампания в учреждения СПО стартовала 20 июня. В 2025 году системе среднего профессионального образования исполняется 85 лет.